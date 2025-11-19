Malatya’da depremlerde hasar gören tarihi konaklar ayağa kaldırılacak

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarihi Malatya evleri olarak da bilinen kerpiç konakların ve tescilli yapıların yoğunlukta olduğu, bazı sinema filmlerine de ev sahipliği yapan Yeşilyurt ve Gündüzbey'in deprem sonrasında yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda "lezzet caddesi" olarak bilinen tarihi konaklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüyle imzalanan protokolle kente kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, tarihi konakların bulunduğu alanı kültür, sanat ve turizm merkezi haline dönüştüreceklerini ifade etti.

Alanda incelemede bulunduklarını aktaran Geçit, şunları kaydetti:

"Yeşilyurt, tarihi dokusu, kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve kendine has yaşam kültürüyle çok kıymetli bir merkezdir. Burada hem modern yaşam alanları oluşturuyor hem de kadim mirasımızı yaşatacak restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Bölgenin turizm potansiyelini yükseltmek, tarihi ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için her türlü desteği veriyoruz. Burası, Yeşilyurt'un kültürel hafızasının, geleneksel yaşam biçiminin ve tarihi kimliğinin en güçlü şekilde korunduğu alanlardan biri. Attığımız her adımın sadece bugünü değil, yarınları da şekillendireceğini çok iyi biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüyle imzalamış olduğumuz protokolle, bu eşsiz yapıların her biri aslına uygun şekilde yeniden ayağa kalkacak."

