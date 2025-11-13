Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Sinop'ta şef adayı öğrenciler en iyi lakerdayı yapmak için yarıştı

Sinop'ta şef adayı öğrenciler en iyi lakerdayı yapmak için yarıştı

Yayınlanma Tarihi: 13.11.2025 16:36

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Lakerda Festivali'nde en iyi lakerdayı yapmak için çaba gösterdi.

Sinop’ta şef adayı öğrenciler en iyi lakerdayı yapmak için yarıştı

Karadeniz'de avlanan torik ve iri palamutlardan yapılan coğrafi işaret belgeli lakerdanın tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Sinop Belediyesinin ev sahipliğinde Sinop Kültür ve Turizm Derneğince bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen festival, Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri arasında yapılan "Yeni Nesil Lakerda Sunumu" yarışmasıyla başladı.

Sinop Belediyesi Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde "Buzda değil tuzda balık" sloganıyla düzenlenen yarışmada geleceğin şef adayları, farklı sunum teknikleriyle hazırladıkları lakerda tabaklarıyla dereceye girebilmek için çaba harcadı.

Özenle hazırlanan lakerdaların bulunduğu tabaklar, jüri üyelerince değerlendirilerek puanlandı.

Jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aleyna Kaya tarafından hazırlanan lakerda tabağı, birincilik ödülüne layık görüldü.

Yarışma sonunda yarışmacılara katılım belgesi verildi, birinci olan Aleyna Kaya çeyrek altınla ödüllendirildi.

Üç gün sürecek festivalde söyleşi, panel, belgesel gösterimi ve konser gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Karadeniz Sinop Sinop Belediyesi Sinop Kültür ve Turizm Derneği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bizi Aşağıya Çeken Hastalık: Tecessüs

Bizi Aşağıya Çeken Hastalık: Tecessüs

Bedeli ne olursa olsun, Müslümanca yaşamanın haysiyetine talibiz

Bedeli ne olursa olsun, Müslümanca yaşamanın haysiyetine talibiz

Tanpınar’ın şiir hakkında görüşleri

Tanpınar'ın şiir hakkında görüşleri

II. Abdülhamid’in gözde semti: Kağıthane

II. Abdülhamid’in gözde semti: Kağıthane

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

>