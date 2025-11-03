Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar yoğunluğu

Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar yoğunluğu

Yayınlanma Tarihi: 03.11.2025 09:15

Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu, bazı ziyaretçiler araçlarını kara yolunda park edip yürüyerek tabiat parkına ulaştı.

Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, sonbaharda sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen orman manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist, sabahın erken saatlerinden itibaren tabiat parkına gelmeye başladı.

Göl çevresinde yürüyüş yapan, fotoğraf çeken ve piknik alanlarında zaman geçiren ziyaretçiler, sonbahar manzarasının tadını çıkardı.

Bazı tatilciler, göl kenarındaki yürüyüş parkurunda ağaçların arasında doğa fotoğrafı çektirdi.

Aileler çocuklarıyla göl çevresinde keyifli vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise orman içindeki mesire alanlarında mangal yaptı.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Park içindeki otoparkların dolması üzerine birçok ziyaretçi, araçlarını Bolu-Seben kara yolu üzerine park edip Gölcük Tabiat Parkı'na yürüyerek geldi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Bolu Seben Gölcük Tabiat Parkı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

10 Çeşme 10 Hikaye 10 Mimari

10 Çeşme 10 Hikaye 10 Mimari

Bosna’da Bir Köy Müzesi

Bosna’da Bir Köy Müzesi

Selçuklu’nun şehir planlamacısı: Seyyid Harun Veli

Selçuklu’nun şehir planlamacısı: Seyyid Harun Veli

Osmanlı’nın silinmez izi

Osmanlı'nın silinmez izi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

>