16. Uluslararası Dergi Günleri’nde okul dergileri konuşuldu

Etkinlikler kapsamında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Rami Kütüphanesi F3 Salonu'nda düzenlenen "Gençlerle Dergiciliği Konuşuyoruz" başlıklı panelde okul dergileri ele alındı.

Hilal Atıcı'nın yönettiği panelde Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşe Beyza Arı, Haki ve Aras dergilerinde şiir ve deneme yazıları yazdığını söyledi.

Liseden önce de çok sayıda dergi aldığını ve dergi okumayı sevdiğini dile getiren genç kalem, yazmaya başlama serüvenine ilişkin şunları kaydetti:

"Zaten sürekli dergi okuyordum. Liseye başladığımda öğretmenin İslam coğrafyaları konulu bir sunum yapmamı ve Hanzala'yı anlatmamı istedi. Hanzala biliyorsunuz Filistin'in çocuk kahramanı, karikatürü. Sunumlarda anlattıklarımız, benim gibi diğer arkadaşlarımın da artık yüreklerine sığmayınca daha çok insana ulaşsın istedik ve dergi için yazılar yazmaya başladık. İlk yazım da kardeşlik üzerineydi."

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bilal Asaf Akgün de geçen sene Dergi Günlerinde "En İyi Okul Dergisi" ödülünü alan Kadıköylü Dergisi'nin editörlüğünü yaptığını belirtti.

İlkokulda öğretmeninin sınıftaki herkesin günlük tutmasını istediğini, eğitim hayatının sonraki yıllarında da hocalarının okumaya ve yazmaya teşvik ettiğini anlatan Akgün, "Liseye geldiğimizde pek çok şey biriktirmiş oluyoruz. Okuduklarımızı biriktiriyor ve heyecanlı gençler oluyoruz. Bu heyecanlarımızı aktarmak için ya konuşmamız ya da yazı gibi şeylerle bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Yazı da bir nevi içimizdeki o dolu dizgin heyecanı kağıda dökmek için güzel bir araç oluyor. Tabii liseye gelen öğrenciler de bu yazılarımı, bu biriktirdiklerimi nereye dökebilirim diye yer arıyorlar. Dergiler, gazeteler bunlar için muazzam yerler oluyor. Ben de bu vesileyle başladım yazmaya." şeklinde konuştu.

- "İnsan kalemi eline alıp bir şeyler karalamak istiyor"

M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Özbay ise İnşirah Dergisi'nin yayın kurulunda ve Siyer Gazetesi'nin çalışmalarında görev aldığını söyledi.

Okulda başta hocaları ve arkadaşları olmak üzere okumaya ve yazmaya teşvik eden birçok itici unsur bulunduğunu dile getiren Özbay, "Okumaya devam ettikçe okumanın tek başına yeterli olmadığını fark ettim. Yani bir şekilde insan kalemi eline alıp bir şeyler karalamak istiyor." dedi.

Özbay, zamanla okuduklarını fikirleriyle harmanlamak ve yeni bir ürün ortaya çıkarmak istediğini, yazma serüveninin bu şekilde başladığını anlattı.

Daha sonra, Butimar Dergisi tarafından "Ruhun Nihai Güncellemesi, Kendi İç Yazılımınızı Okuma Sanatı" başlığıyla düzenlenen Kadir Tepe'nin yönettiği söyleşide Yeliz Dövücü konuşma yaptı.

- Söyleşi, atölye ve imza günleri de düzenlenecek

Yarın "Ekol Dergiler-Türk Edebiyatında Çığır Açanlar" konferansı, "Mış Gibi Kitabı ile Çocuklarda Pozitif Düşünme" atölyesi, "Gençliğin Güncel Problemleri" söyleşisi, Mahmut Hatunanaoğlu ve Kadir Tepe imza günü etkinlikleri düzenlenecek.

Dergi Günleri kapsamında 11 Ekim'de "Dergilerimizde Aile" paneli, "Çocuk Dergiciliğinde Editörlük" atölyesi, masal etkinliği, yüz boyama, kolaj, suluboya, çizim, tuval ve Mescid-i Aksa haritası boyaması gibi atölye çalışmalarının yanı sıra Sami Uluğ ve M. Burak Çelik imza günü yapılacak.

"Aksa Tufanı 2. Yılında: Gençlikten Ümmete Çağrı" başlıklı söyleşi, "Geometrik Desenler Atölyesi", "Filistin Atlası Okuma Çemberi", "Mini Tuval Boyama", "Keçeden Ayraç Yapım" atölyeleri ile Şeyma Subaşı ve Tuğba Karademir imza günü de son gün etkinlikleri arasında yer alacak.

