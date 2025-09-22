Bursa’da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

Ertuğrul Bey Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan BESO Başkanı Fahrettin Bilgiç, Ticaret Bakanlığınca Türkiye'de "yılın ahisi" seçilen Emine Elmas'ı tebrik ettiğini ve Bursa'dan çıkan bu gururun, kendileri için övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Ahiliğin başlıca değerlerinin dürüstlük, doğru sözlülük, sabırla çalışmak, kendini ve işini geliştirmek, içinde bulunduğu topluma değer katmak olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Zaman değişiyor, teknoloji gelişiyor, ticaretin yapısı farklılaşıyor. Ama bizim özümüz, ahilikten aldığımız değerler hiç değişmiyor. Ve bizlere düşen en büyük görev, bu değerleri yeni nesillere aktarmaktır." dedi.

Bilgiç, BESOB'un "Dijital Gelişim Ofisi" projesinin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından yılın projesi seçildiğini hatırlatarak, bu projenin amacının esnafı değişime hazırlamak, gençleri ticareti öğrenmeye, insan ilişkilerini geliştirmeye, parayı yönetmeye, birer ahi olmaya teşvik etmek olduğunu aktardı.

"Yılın ahisi" seçilen Emine Elmas da bu ödüle layık görüldüğü için çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Elmas, Bursa'nın ilk kadın ahisi olmaktan dolayı da onur duyduğunu vurgulayarak, "Bursa'da bu değerlerimize sahip çıkıp onları gelecek nesillere aktarmak zaten en çok arzu ettiğim şeydi. Ahilik değeri sayesinde çok daha fazla kişiye ulaşabileceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, İl Müftü yardımcısı Muharrem İslamoğlu tarafından ahi duası okundu.

Bir ahilik geleneği olan "Şed Kuşanma" töreninin canlandırıldığı program, katılımcılara ahilik pilavı ikram edilmesiyle son buldu.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve vatandaşlar katıldı.

