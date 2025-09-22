Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Bursa'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

Bursa'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

Yayınlanma Tarihi: 22.09.2025 16:08

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından 38. Ahilik Haftası kapsamında açılış töreni düzenlendi.

Bursa’da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

Ertuğrul Bey Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan BESO Başkanı Fahrettin Bilgiç, Ticaret Bakanlığınca Türkiye'de "yılın ahisi" seçilen Emine Elmas'ı tebrik ettiğini ve Bursa'dan çıkan bu gururun, kendileri için övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Ahiliğin başlıca değerlerinin dürüstlük, doğru sözlülük, sabırla çalışmak, kendini ve işini geliştirmek, içinde bulunduğu topluma değer katmak olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Zaman değişiyor, teknoloji gelişiyor, ticaretin yapısı farklılaşıyor. Ama bizim özümüz, ahilikten aldığımız değerler hiç değişmiyor. Ve bizlere düşen en büyük görev, bu değerleri yeni nesillere aktarmaktır." dedi.

Bilgiç, BESOB'un "Dijital Gelişim Ofisi" projesinin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından yılın projesi seçildiğini hatırlatarak, bu projenin amacının esnafı değişime hazırlamak, gençleri ticareti öğrenmeye, insan ilişkilerini geliştirmeye, parayı yönetmeye, birer ahi olmaya teşvik etmek olduğunu aktardı.

"Yılın ahisi" seçilen Emine Elmas da bu ödüle layık görüldüğü için çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Elmas, Bursa'nın ilk kadın ahisi olmaktan dolayı da onur duyduğunu vurgulayarak, "Bursa'da bu değerlerimize sahip çıkıp onları gelecek nesillere aktarmak zaten en çok arzu ettiğim şeydi. Ahilik değeri sayesinde çok daha fazla kişiye ulaşabileceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, İl Müftü yardımcısı Muharrem İslamoğlu tarafından ahi duası okundu.

Bir ahilik geleneği olan "Şed Kuşanma" töreninin canlandırıldığı program, katılımcılara ahilik pilavı ikram edilmesiyle son buldu.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve vatandaşlar katıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye Bursa Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bilge Adam ile Buluşmasından Sonra Yaşanan Hayretâmiz Olaylar

Bilge Adam ile Buluşmasından Sonra Yaşanan Hayretâmiz Olaylar

Cengiz Dağcı’dan Ben ve İçimdeki Ben

Cengiz Dağcı'dan Ben ve İçimdeki Ben

8 ilmin alimi İmam Kuşeyri

8 ilmin alimi İmam Kuşeyri

Filtreli Güzellik Hastalığı: Snapchat dismorfofobi

Filtreli Güzellik Hastalığı: Snapchat dismorfofobi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
7 Maddede Dağlık Karabağ’da neler oluyor?

7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

>