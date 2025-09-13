Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Kayı Boyu'nun göç yolculuğuna dikkati çekmek için 110 kilometre yürüdüler

Kayı Boyu'nun göç yolculuğuna dikkati çekmek için 110 kilometre yürüdüler

Yayınlanma Tarihi: 13.09.2025 16:28

Kayı Boyu'nun tarihi göç yolculuğuna dikkati çekmek için Kütahya'nın Domaniç ilçesinden yürüyüşe başlayan 8 kişilik grup, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin yapıldığı alana ulaştı.

Kayı Boyu’nun göç yolculuğuna dikkati çekmek için 110 kilometre yürüdüler

Yaklaşık 110 kilometrelik yolu 3 gün yürüyerek kateden Ertuğrul Ocağı Derneği üyeleri, Söğüt'ün Dereboyu köyüne geldi.
Burada 15 kişilik atlı grupla birleşerek Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ulaşan üyeler, dua edip Domaniç'teki Hayme Ana Türbesi'nden aldıkları toprağı sandukaya bıraktı.
Ertuğrul Ocağı Derneği Başkanı Orhan Şişman, gazetecilere, geceleri yaylalarda konakladıklarını söyledi.
Yürüyüş esnasında sabretmeyi hissettiklerini anlatan Şişman, "Sabrettiğiniz, azmettiğiniz zaman engelleri nasıl aşabileceğinizi çok iyi görüyorsunuz. Aslında bu yürüyüş bir sabır, azim yürüyüşü. Osmanlı, insanlığın kurtuluşuna vesile olmuş. Bu yürüyüşe bugün de dünyanın ihtiyacı var." dedi.
Yürüyüşe katılan 79 yaşındaki Saadettin Bayram da Osman Gazi'nin babaannesi ve Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın türbesinde duygulandıklarını dile getirdi.
Adeta 1290'lardan 2025'e yürüdüklerini ifade eden Bayram, "Nihayet Ertuğrul Gazi'nin huzuruna geldik. Atamızın annesi Hayme Ana'dan getirdiğimiz toprağı da buraya bıraktık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Dereboyu Hayme Ana Ertuğrul Ocağı Derneği Ertuğrul Ocağı Ertuğrul Gazi Türbesi Kayı boyu Söğüt Ertuğrul Gazi Osman Gazi Bilecik Domaniç Kütahya

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bir şahit olarak bedeni düşünmek: Bedene itibar, doğaya hürmet

Bir şahit olarak bedeni düşünmek: Bedene itibar, doğaya hürmet

Nazar bir insana neler yapabilir?

Nazar bir insana neler yapabilir?

Bosna Gezi Notları

Bosna Gezi Notları

Sakarya Meydan Muharebesi: Türk Bağımsızlık Savaşı’nda Dönüm Noktası

Sakarya Meydan Muharebesi: Türk Bağımsızlık Savaşı'nda Dönüm Noktası

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

>