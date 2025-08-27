"Dost-İslam'a Hizmet Ödülleri" sahiplerini buluyor

Bu yıl Tevhid teması ile 22'ncisi yapılacak etkinlik kapsamında ödüller Hüseyin Vassaf ile Denis Gril'e takdim edilecek.

Ödül töreni Nefes Yayınevi ve Kerim Vakfının Youtube adresi "https://www.youtube.com/watch?v=yD0jxahMddQ" üzerinden 20.00'den itibaren takip edilebilecek.

- Hüseyin Vassaf hakkında

Hüseyin Vassaf, 8 Mart 1872'de İstanbul Aksaray'da doğdu.

Birçok tekkeden icazet alan Hüseyin Vassaf, telifi için yirmi yıl çalıştığı Sefine-i Evliya-i Ebrar'a malzeme toplamak için birçok yer dolaştı, mutasavvıflarla görüştü, tekke ve türbelerde incelemelerde bulundu, 2000'e yakın sufi biyografisini ihtiva eden eserini 1925'te tamamladı. 21 Ekim 1929'da Arnavutköy'deki evinde vefat eden Vassaf, vasiyeti üzerine Rumelihisarı Kabristanı'na defnedildi.

Tahirülmevlevi, İbnülemin Mahmud Kemal, Ahmed Remzi Akyürek, Bursalı Mehmed Tahir, Tahir Ağa Tekkesi şeyhi Ali Behçet Efendi, Halil Nihat Boztepe, Mehmet Ali Ayni gibi devrin birçok tanınmış siması ile dostluk kuran Hüseyin Vassaf bunların bazıları hakkında müstakil eserler kaleme aldı.

Kitaplarının müellif hattı nüshalarının çoğu oğlu Suat Erler tarafından Süleymaniye Kütüphanesine bağışlandı. Tahir Ağa Dergahından intikal eden bazı eserleri ise Çemberlitaş'taki Karababa Tekkesinde bulunuyor.

- Denis Gril hakkında

Yahudi kökenli bir ailede 1949'da dünyaya gelen Denis Gril, çocuk yaşta anne ve babasının tasavvuf yoluyla İslam'ı benimsemesiyle Müslüman olarak "Davud" adını aldı.

Aix-Marseille Üniversitesinde "Emeritus Profesör" unvanına sahip olan Fransız İslam araştırmacısı Gril, tasavvuf tarihi ile özellikle Muhyiddin İbn Arabi üzerine uzmanlaştı, Kur'an'ın sufi tefsiri ve İslam maneviyatı alanlarında öncü araştırmalar yaptı.

Akademik araştırmaların yanı sıra manevi eğitim süreçlerine dahil olan ve "Bilimsel söylem ile iman arasında bir zıtlık yoktur." görüşünü savunan Gril, mütefekkir kişiliğiyle de tanındı.

İbn Arabi başta olmak üzere İslam tasavvuf geleneğine dair birçok kıymetli eser kaleme alan ve çeviriler yapan yazarın 20 yıllık sürede hazırladığı eseri "Allah'ın Kulu: Hz. Muhammed'in İslam Maneviyatındaki Figürü" 2025'te Türkçeye çevrildi.

Çağdaş İslam düşüncesine ilişkin analizler sunan Denis Gril'in eseri, İslam maneviyatının tüm tezahürlerinin kökeninde Peygamber örneğinin olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

