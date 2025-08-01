"Kültürler Arası Köprüler" sergisi sanatseverle buluştu

Beyoğlu ile Bunkyo belediyeleri arasındaki dostluk ilişkilerinin 10. yılını kutlamak amacıyla hazırlanan sergiyle, kültürler arası diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve iki şehir arasında kurulan dostluk bağının geliştirilmesi hedefleniyor.

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Melis Şentürk, "Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun kökleri derin ve eski bir tarihe dayanıyor. İki ülke arasında kurulan güçlü bağlar, zamanla kültür, sanat ve insan ilişkileriyle daha da zenginleşti. Açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi de bu köprülere yeni bir halka ekliyor." dedi.

Şentürk, sanatın kültürlerin birbirlerini anlamasında önemli bir rol oynadığının altını çizerek, "Bonkyo'nun zarafetini Beyoğlu'nun tarihiyle buluşturan serginin dostluklarımızı daha pekiştireceğine inanıyoruz. Ağustos ayında da Tokyo'da açılacak Beyoğlu sergisiyle bu güzel diyaloğun devamını görmekten mutluluk duyacağız. Bizi burada yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu fotoğrafların Japonya'ya açılan bir kapı olmasını arzu ediyoruz"

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Başkonsolos Vekili Mitsuhiro Toyama ise düzenlenen etkinlikte yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, serginin iki kardeş şehir arasındaki dostluğun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Toyama, sergideki fotoğrafları görmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Bu fotoğrafların sizler için Japonya'ya açılan bir kapı olmasını arzu ediyoruz. Buradaki eserler, Japonya'nın güzel yüzünü sizlere ulaştırıyor. Serginin iki uzak ülkeyi birbirine yaklaştırması en büyük arzumuz. Bu sergi bana sanki Japonya'da evimdeymişim gibi hissettirdi. İki ülkenin kalıcı dostluğunun artarak devam etmesini istiyorum." diye konuştu.

Sergi, 30 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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