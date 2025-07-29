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Gürcü ve Türk çocuklarının dostluğunun anlatıldığı dizinin çekimleri Antalya'da başladı

Yayınlanma Tarihi: 29.07.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 12:03
Gürcü ve Türk çocuklarının dostluğunun anlatıldığı dizinin çekimleri Antalya’da başladı

İlçedeki bir otelde başlayan Gürcü ve Türk çocuk oyuncularının oynadığı dizinin çekimlerinde 48 kişilik ekip görev alıyor.
Dizinin yapımcısı Ioana Dolidze, AA muhabirine, Gürcü ve Türk çocukların dostluğunu anlatan dizi çekimleri için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.
Dizide hem Gürcistan hem de Türkiye'nin kültürel unsurlarına yer verdiklerini belirten Dolidze, "Dizide, modern teknolojinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Ayrıca çözümler sunarak Gürcü ve Türk çocukları arasında daha güçlü dostluk ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Türkiye'yi seçme nedenlerini açıklayan Dolidze, Gürcistan ve Türkiye arasında yüzyıllardır süregelen güçlü bağa dikkat çekmek istediklerini vurguladı.
Dizinin bir diğer ana mesajının ise barış olduğunu dile getiren Dolidze, "Türkiye barışa verdiği destekle tanınır ve Gürcü halkı da aynı bağlılığı paylaşır. Kültürlerimizin birçok ortak değer ve yaşam tarzına sahip olduğuna inanıyoruz, bu da bu işbirliğini daha da anlamlı kılıyor." diye konuştu.
Dizinin başrol oyuncusu Temur Katamadze ise Türk dizilerinden öğrendiği Türkçenin çok güzel bir dil olduğunu söyledi.
Türkiye'yi çok sevdiklerini belirten Katamadze, "Türkiye bir barış ülkesi olduğu için bu diziyi Türkiye'de çekiyoruz. Dünyaya buradan seslenmek istiyoruz: Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin." ifadelerin kullandı.

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Türkiye Antalya Manavgat Ioana Dol Temur Katamadze Gürcü Gürcistan

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