"26. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen açılışta, Altınköprü Halk Dansları Topluluğu "Doğanın Uyanışı" adlı dans gösterisini sahneledi.

Festivale katılan ülkelerin bayrak seremonisi gerçekleştirdiği açılışa konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, festivali 1999'dan bu yana takip ettiğini belirterek, hayırlı olmasını söyledi.

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi de festivalde bu yıl 55 ülkeden 600'den fazla sanat elçisini ağırladıklarını aktararak, "Büyükçekmece'nin kalbi bir kez daha müzikle, dansla, gelenekle ve renklerle artıyor. Bu yalnızca bir festival değil, dünyaya umut veren bir kültür köprüsüdür. Festivalimiz 26. yılında ve tam 10 yıl dünyanın en iyi festivali seçilmiştir. Bu başarı sanatın gücüne inanan herkesindir." ifadelerini kullandı.

Festival Komitesi Başkan Yardımcısı Hayri Gürhan Ozanoğlu ise 11. kez dünyanın en iyi festivali ödülünü almak için çok çalıştıklarını dile getirerek, "Dünyanın en iyi gruplarını, en iyi heykeltıraşlarını, en iyi el sanatkarlarını, kukla sanatçılarını ve en iyi fotoğraf sanatçılarını, İstanbul'umuzda buluşturduk. İnşallah bu kültürü gelecek nesillere aktarmaya ve tüm dünyaya yaymaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Festival ateşinin yakıldığı açılışta, ayrıca geleneksel hale gelen festivalin sevgi bahçesi oluşturuldu ve barış kütüğüne ülke plaketleri çakıldı.

UNESCO'ya bağlı Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) üyesi ve A Kategorisi'ndeki ilk festivaller arasında yer alan "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", uluslararası değerlendirme kuruluşlarınca 10 kez "Dünyanın En İyi Festivali" seçildi.

Festivalde bugün ise Altınköprü Halk Dansları Topluluğunun çeşitli dans gösterilerinin yanı sıra Moğollar grubu konser verecek.

Festivalin tüm etkinlik ve detaylarına "buyukcekmecefest.com" adresinden ulaşılabilir.

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