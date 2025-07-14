Kapadokya’da yerli ve yabancı turistler bölgeyi gökyüzünden keşfetti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, peribacaları, yer altı şehirleri, doğal güzelliklerle kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, kilise ve şapellerinin yanı sıra farklı tur aktiviteleriyle yurt içi ve dışından ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kapadokya'daki doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerle bezeli merkezleri ziyaret eden turistler, bölgenin simgelerinden olan sıcak hava balon turuna katılarak manzarayı gökyüzünden de izleme imkanı buldu.

Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları üzerinde süzülürken, manzaraya ahenk kattı.

Tura katılanlardan Mustafa Erim Rüstemoğlu, AA muhabirine, ailesiyle geldikleri bölgeyi havadan izleyebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Güzel bir deneyim oluyor. Buradaki atmosfer muhteşem. Balonla manzarayı görüş açısı çok güzel." dedi.

Fatih Ülger, yaya olarak gezdiği vadileri kuş bakışı izlemek için ilk defa balon turuna katıldığını kaydederek, "Herkese denemesini tavsiye ederim. Yaz tatili turizmi açısından güzel bir etkinlik. Daha önce balonları izledim ama hiç binmemiştim." diye konuştu.

Avustralyalı Brian Black ise Kapadokya'nın fotoğraflarını inceledikten sonra tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.

İki gündür bölgedeki turistik alanları gezdiğini vurgulayan Black, "Kapadokya'yı çok sevdim. Sıcak hava balonuyla tura katılmak inanılmaz heyecan verici." ifadesini kullandı.

Alman turist Herta Ostermeier de arkadaş grubuyla geldiği Kapadokya'nın jeolojik yapısının ilgisini çektiğine dikkati çekerek, "Burası çok güzel bir yer. Bu yıl tatilimizi burada değerlendirmek istedik. Bölgeyi keşfetmek istediğimiz için balon turuna katıldık." şeklinde konuştu.

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