Srebrenitsa soykırımı kurbanları, Diyarbakır’da düzenlenen sergiyle anıldı

11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü dolayısıyla Valiliğin koordinesinde, Anadolu Ajansı (AA) ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen sergide, Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan ve uluslararası mahkemelerce "soykırım" olarak kabul edilen katliamın 30. yılında 30 fotoğraf ve resim izlenime sunuldu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, serginin açılış töreninde, 20. yüzyılın sonlarında dünya ve Avrupa ülkelerinin gözleri önünde 8 binden fazla insanın sadece inançları ve etnik kimlikleri nedeniyle soykırıma uğradığını belirtti.

"Bilge lider Aliya İzetbegoviç, soykırımdan sonra halkına şöyle demişti, 'Gördüğünüz bu zulmü affedip affetmemek size kalmış ama bu soykırımı asla unutmayın. Çünkü unutulan soykırımlar tekrar eder.' Biz de Diyarbakır'da bu güzel mekanda Bosna'da hayatını kaybeden 8 bin çocuğa, gence, erkeğe, kadına bir kere daha Allah'tan rahmet diyoruz." diyen Zorluoğlu, dünya tarihinde bir daha soykırımlar olmaz denilirken daha vahim bir şeklinin Gazze'de yaşandığını ve devam ettiğini kaydetti.

Zorluoğlu, "Hem Bosna'da hem Gazze'de şehitler verildi. Çok sayıda kundakta olan bebek hayatını kaybetti. Bu manada millet olarak çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ve onun Cumhurbaşkanı, Gazze'deki ve dünyadaki diğer sorunlarla ilgili gayret gösteriyor. Ümit ediyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde Gazze'de ateşkes sağlanır. Bosna'daki soykırımı gerçekleştirenler uluslararası mahkemelerde yargılandı. Temennimiz odur ki Gazze'de bu vahşeti işleyenler de adalet önünde hesap verecektir." diye konuştu.

Vali Zorluoğlu daha sonra Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve diğer katılımcılarla kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Serginin açılışına, kaymakamlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Sergi, 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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