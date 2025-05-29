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Kars'ta Halk Oyunları Şenliği başladı

Yayınlanma Tarihi: 29.05.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 15:14

Kars'ta Anadolu'nun Ritmi Projesi kapsamında iki gün sürecek Halk Oyunları Şenliği başladı.

Kars’ta Halk Oyunları Şenliği başladı

Valiliğin hayata geçirdiği Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Arttırma Stratejileri'nin (KAFKAS) alt projesi olan Anadolu'nun Ritmi Projesi kapsamında düzenlenen şenlik, Şehir Stadyumu'nda başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

Vali Ziya Polat, şenlik havasında etkinliğin başladığını belirterek, "Çok şükür hava da şenliğe çok uygun. Bildiğiniz gibi KAFKAS Projesi'ni ilimiz genelinde 2 yıldır uygulamaya devam ediyoruz. Bu proje kapsamında Anadolu'nun Ritmi Projesiyle okullarımızda halk oyunları takımları kuruldu." dedi.

Kent genelinde 2 yılda 93 halk oyunları ekibinin kurulduğunu anlatan Polat, "Çocuklarımız sosyal etkinliklere katılsın' amacıyla öğretmen arkadaşlarımızın liderliğinde, idarecilerimizin destekleriyle şu an Kars genelinde 93 halk oyunları ekibimiz oldu. Bugün ve yarın 2 gün halk oyunları şenliği Kars merkezde yapılıyor. 2 gün boyunca 68 takımımız, halk oyunları gösterileri sunacaklar. " diye konuştu.

Yarın da devam edecek etkinliğe katılan öğrencilere, kentin tarihi ve turistlik yerleri de gezdiriliyor.

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Anadolu nun Ritmi Şehir Stadyumu Kars Anadolu nun Ritmi Projesi

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