Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat 7. Etnospor Kültür Festivali

7. Etnospor Kültür Festivali

Yayınlanma Tarihi: 23.05.2025 11:10

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, festivali ziyaret etti

7. Etnospor Kültür Festivali

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyon, ilk gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivali ziyaret eden Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar, stantları gezdi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile de buluşan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Etnospor Kültür Festivali'nin önemine dikkati çeken Selçuk Bayraktar, "Dost ve kardeş ülkelerle birlikte düzenlediğimiz bir etkinlik. Kültürün en önemli parçası sporu yaşatan bu festivali çok değerli buluyorum. Biliyorsunuz, milli teknoloji hamlemizin mottosu da 'Köklerden göklere'. Bu serüvenimizi kimseye özenerek değil medeniyetimizin güçlü köklerine dayanarak yürütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalin ailelerin bir arada etkinlik yapabileceği güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise "Bu kadar küreselleşen bir dünyada kimliğimizi yaşatabilmek ve kültürümüzü ortaya çıkarabilmek için çok büyük bir fırsat. Tüm dünyada bir varlık ortaya koymak istiyorsak ilk önce kendi özümüzü iyi bilmemiz ve ortaya koymamız gerekiyor. Bu festivali çok önemli görüyorum ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Anadolu Ajansı Atatürk Havalimanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mustafa Kara: Hac Mevsimi Bir Aylık Bir İtikaftır

Mustafa Kara: Hac Mevsimi Bir Aylık Bir İtikaftır

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın az bilinen eseri Suat’ın Mektubu

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın az bilinen eseri Suat’ın Mektubu

Kişisel gelişim canavarı

Kişisel gelişim canavarı

Kur’an-ı Kerim’de cihad ve şehitlik ayetleri

Kur'an-ı Kerim'de cihad ve şehitlik ayetleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Papaların İslam selamı!

Papaların İslam selamı!

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

İhvan’ın sonu göründü mü?

İhvan'ın sonu göründü mü?

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

>