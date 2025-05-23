Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyon, ilk gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivali ziyaret eden Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar, stantları gezdi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile de buluşan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Etnospor Kültür Festivali'nin önemine dikkati çeken Selçuk Bayraktar, "Dost ve kardeş ülkelerle birlikte düzenlediğimiz bir etkinlik. Kültürün en önemli parçası sporu yaşatan bu festivali çok değerli buluyorum. Biliyorsunuz, milli teknoloji hamlemizin mottosu da 'Köklerden göklere'. Bu serüvenimizi kimseye özenerek değil medeniyetimizin güçlü köklerine dayanarak yürütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalin ailelerin bir arada etkinlik yapabileceği güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise "Bu kadar küreselleşen bir dünyada kimliğimizi yaşatabilmek ve kültürümüzü ortaya çıkarabilmek için çok büyük bir fırsat. Tüm dünyada bir varlık ortaya koymak istiyorsak ilk önce kendi özümüzü iyi bilmemiz ve ortaya koymamız gerekiyor. Bu festivali çok önemli görüyorum ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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