VAV TV’ye Kültür Kanalı Ödülü: Gerçek Bilgi, Doğru Yorumun Adresi

VAV TV’ye Kültür Kanalı Ödülü: “Gerçek Bilgi, Doğru Yorum”un Adresi
Anadolu Medya Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu. İslam kültürü ve medeniyetini merkeze alan yayınlarıyla dikkat çeken VAV TV, "Yılın Kültür Kanalı" seçilerek ikinci büyük ödülünü aldı. “Gerçek Bilgi, Doğru Yorum” sloganıyla yayın hayatına başlayan VAV TV; düşündüren, hatırlatan, paylaşan ve değerlerimizi yücelten içerikleriyle alanında öncü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
➡ Farklı Programlar, Zengin İçerikler
İnançlarımız ve kadim değerlerimizle örtüşen bir yayın politikası benimseyen VAV TV'nin temel referansı Kur'an-ı Kerim. Deneyimli kadrosuyla 24 saat kesintisiz yayın yapan kanal; Kur'an tilavetleri, dini sohbetler, fikir, kültür-sanat programları ve belgeseller gibi özgün içeriklerle izleyiciyle buluşuyor.
➡ Ödüllerle Taçlanan Yayıncılık
2022 yılında "Aile Kategorisi"nde kazandığı ilk ödülün ardından VAV TV, bu yıl da "Yılın Kültür Kanalı" seçilerek başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.
➡ VAV TV Nasıl İzlenir?
Hakikatin izinde, doğru bilgi ve isabetli yorumun adresi olmayı hedefleyen VAV TV; dinimizin, medeniyetimizin ve coğrafyamızın değerlerini muhabbetle anlatıyor. Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, iyiliğin izini süren bu yayınlara; vavtv.com.tr/canli-yayin adresinden ve sosyal medya platformlarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca televizyonlarınızdan kanal ayarlarını yaparak da VAV TV yayınlarını takip edebilirsiniz.
📍 VAV TV FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ
VAV TV izlemek için tıklayın...
Digiturk: Kanal 67
D-Smart: Kanal 55
Tivibu: Kanal 56
TV+: Kanal 43
Kablo TV: Kanal 45
Vodafone TV: Kanal 65
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11999 MHz
Polarizasyon: Dikey (Vertical)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 11.666 Mbaud
FEC : 3/4
📍VAV TV'yi aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 YOUTUBE
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.