VAV TV’ye Kültür Kanalı Ödülü: Gerçek Bilgi, Doğru Yorumun Adresi

➡ Farklı Programlar, Zengin İçerikler

İnançlarımız ve kadim değerlerimizle örtüşen bir yayın politikası benimseyen VAV TV'nin temel referansı Kur'an-ı Kerim. Deneyimli kadrosuyla 24 saat kesintisiz yayın yapan kanal; Kur'an tilavetleri, dini sohbetler, fikir, kültür-sanat programları ve belgeseller gibi özgün içeriklerle izleyiciyle buluşuyor.

➡ Ödüllerle Taçlanan Yayıncılık

2022 yılında "Aile Kategorisi"nde kazandığı ilk ödülün ardından VAV TV, bu yıl da "Yılın Kültür Kanalı" seçilerek başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

➡ VAV TV Nasıl İzlenir?

Hakikatin izinde, doğru bilgi ve isabetli yorumun adresi olmayı hedefleyen VAV TV; dinimizin, medeniyetimizin ve coğrafyamızın değerlerini muhabbetle anlatıyor. Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, iyiliğin izini süren bu yayınlara; vavtv.com.tr/canli-yayin adresinden ve sosyal medya platformlarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca televizyonlarınızdan kanal ayarlarını yaparak da VAV TV yayınlarını takip edebilirsiniz.

📍 VAV TV FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ

VAV TV izlemek için tıklayın...

Digiturk: Kanal 67

D-Smart: Kanal 55

Tivibu: Kanal 56

TV+: Kanal 43

Kablo TV: Kanal 45

Vodafone TV: Kanal 65

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11999 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 11.666 Mbaud

FEC : 3/4

📍VAV TV'yi aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

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