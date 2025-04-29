Konya'da Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi açıldı

Gazze'nin dünyadaki en fazla nüfusa sahip şehirlerden olduğunu dile getiren Sönmez, "Gazze'de yaşanan olaylardan dolayı dünya genelinde 10 binden fazla kişi Müslüman olmuştur. İslam'ın uygulandığı yer Gazze'dir. Arap dünyasında en çok okuyan insanlar, Gazzeli insanlardır." diye konuştu.

Açılışta Meram Belediye Başkanı Musatafa Kavuş ve Yolcu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer İdris Akdin de konuştu.

35 resmin yer aldığı serginin açılısında Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri "Filistin Marşı'nı" söyledi.

Sergiye öğrenci ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

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