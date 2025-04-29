Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Konya'da Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi açıldı

Konya'da Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi açıldı

Yayınlanma Tarihi: 30.04.2025 02:01

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Sönmez, Taş Bina Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananların gündemden düşmemesi gerektiğini söyledi.

Konya’da Kudüs ve Gazze temalı Diken ve Karanfil Resim Sergisi açıldı

Gazze'nin dünyadaki en fazla nüfusa sahip şehirlerden olduğunu dile getiren Sönmez, "Gazze'de yaşanan olaylardan dolayı dünya genelinde 10 binden fazla kişi Müslüman olmuştur. İslam'ın uygulandığı yer Gazze'dir. Arap dünyasında en çok okuyan insanlar, Gazzeli insanlardır." diye konuştu.

Açılışta Meram Belediye Başkanı Musatafa Kavuş ve Yolcu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer İdris Akdin de konuştu.

35 resmin yer aldığı serginin açılısında Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri "Filistin Marşı'nı" söyledi.

Sergiye öğrenci ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Arap Gazze Meram Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi Konya Yolcu Dergisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Odunpazarı’nın adı nereden geliyor?

Odunpazarı'nın adı nereden geliyor?

Çalınmaktan son anda kurtarılan kütüphane: Süleymaniye

Çalınmaktan son anda kurtarılan kütüphane: Süleymaniye

Konfor alanından nasıl çıkılır?

Konfor alanından nasıl çıkılır?

Altay Kartalı: Osman Batur

Altay Kartalı: Osman Batur

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İhvan’ın sonu göründü mü?

İhvan'ın sonu göründü mü?

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

>