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Anasayfa Kültür Sanat "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konseri düzenlendi

"Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konseri düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: 28.04.2025 10:47

Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konserine Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Osman Çiçek yönetti. İnci Cankurt'un sunumuyla sahne alan derneğin korist ve solistleri Türk Sanat Müziğinin unutulmayan eserlerini seslendirdi.

Gecede, "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Fikrimin İnce Gülü", "Ne Çıkar Bahtımıza" ve "Yar Saçların Lüle Lüle" gibi eserler seslendirildi. Konser sonunda koro, şef ve solistler sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Osman Çiçek Kırım Şarkıları Yar Saçların Lüle Lüle Fikrimin İnce Gülü

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