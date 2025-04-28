"Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konseri düzenlendi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Osman Çiçek yönetti. İnci Cankurt'un sunumuyla sahne alan derneğin korist ve solistleri Türk Sanat Müziğinin unutulmayan eserlerini seslendirdi.

Gecede, "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Fikrimin İnce Gülü", "Ne Çıkar Bahtımıza" ve "Yar Saçların Lüle Lüle" gibi eserler seslendirildi. Konser sonunda koro, şef ve solistler sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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