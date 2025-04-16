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Ordu'daki Ohtamış Şelalesi karların erimesiyle canlandı

Yayınlanma Tarihi: 16.04.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:35

Ordu'da karların erimesiyle debisi artan Ohtamış Şelalesi, alternatif turizm arayanların rotasında yer alıyor.

Ordu’daki Ohtamış Şelalesi karların erimesiyle canlandı

Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Mahallesi'ndeki şelale, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor. Doğa turizmi açısından bölgenin önemli noktaları arasında bulunan şelale, ilkbaharda karların erimesiyle canlandı.

Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ohtamış Şelalesi, doğaseverler ile fotoğraf tutkunları tarafından yıl boyunca ziyaret ediliyor. Yağış sonrası debisi yükselen şelale dronla görüntülendi.

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Ordu Ohtamış Şelal Ulubey

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