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Anasayfa Kültür Sanat Bursa'da "Taj Mahal Muhafızları" tiyatro oyunu sahnelendi

Bursa'da "Taj Mahal Muhafızları" tiyatro oyunu sahnelendi

Yayınlanma Tarihi: 13.04.2025 11:17

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Taj Mahal Muhafızları" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

Bursa’da Taj Mahal Muhafızları tiyatro oyunu sahnelendi

Rajiv Joseph'in kaleme aldığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirisiyle Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu Kuvvet Yurdakul yönetti.

Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları Özgür Baş ve Uğur Dökmeci'nin sergilediği performans sanatseverlerden tam not aldı. Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.

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Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu Konya Devlet Tiyatrosu Taj Mahal Muhafız

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