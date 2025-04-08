Sekiz asırlık kalıntılarının üzerine yeniden inşa edilen camiden ezan sesi yükseliyor

Kent merkezine 55 kilometre uzaktaki ilçede hakim bir tepede kurulan Kemah Kalesi'nde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü koordinesinde 2010 yılında başlatılan kazılarda sekiz asırlık olduğu tahmin edilen kalıntılarına rastlanan Bey Camisi'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kemah Kaymakamlığının hazırladığı 2 milyon 700 bin lira maliyetli projeyle 2021'de yeniden yapımına başlanan tarihi cami, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile hayırsever iş insanlarının ve Kemah Belediyesinin desteğiyle tarihi kayıtlardan yola çıkılarak aslına uygun şekilde inşa edildi.

Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinden Mengüceklilerin yerleşim merkezi olan Kemah Kalesi'ndeki Bey Camisi, ibadete açıldı. Merkezi sistemle ezan sesinin yankılandığı tarihi camiye yakın zamanda bir imam görevlendirilmesi bekleniyor.

Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, AA muhabirine, kayıtlardan yola çıkılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Bey Camisi'nden yeniden ezan sesini duymanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söyledi.

Kemah Kalesi ve içerisinde bulunan caminin ilçe turizmine de önemli katkı sağlayacağını ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Belediyemiz öncülüğünde tamamlanan bu 800 yıllık tarihi camimizde ezan sesi dinlemek, bizim için müthiş bir şey ve çok güzel bir duygu. Şu anda kaymakamlık, müftülük ve biz belediye olarak buranın her türlü ihtiyacını giderdik. Burada eksik olan ezan sesimizdi, onu da Ramazan Bayramı münasebetiyle gerçekleştirdik ve vatandaşımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Binlerce yıllık tarihi olan Kemah Kalesi'nde ezan sesini tekrar duymak güzeldi."

Bayram, Evliya Çelebi'nin de Seyahatnamesi'nde Bey Camisi'nden bahsettiğini hatırlatarak, "Burada bir mahalle olduğundan, Kemah'ın eski yıllarında burada bir mahalle ve caminin bulunduğundan bahsediyor. Dolayısıyla bu durum bugün gerçek oldu. Bugün bu caminin ve mahallenin ortaya çıkmasıyla burada güzel bir şey oldu. İnşallah bu kazı çalışmaları devam eder. İnşallah kalemizi gün yüzüne tamamen çıkarıp turizme kazandırmış olacağız." diye konuştu.

- "Önemli sayıda ziyaretçi geleceğini tahmin ediyorum"

Kemah'ta birçok önemli tarihi ve kültürel eserin bulunduğunu dile getiren Bayram, "Erzincan'ın en tarihi ilçelerinden birisi Kemah'tır. Dolayısıyla biz burada dolu dolu tarihi yaşamışız. 1071'den bu tarafa Kemah bu şekilde gidiyor. İnşallah burayı kısa sürede turizme açacağız ve adına layık bir ilçe haline getireceğiz. Bizim iç turizmimiz öyle çok fazla da tanıtılmamış maalesef. İnşallah buradaki eksiklikler tamamlanırsa buraya mutlaka önemli sayıda ziyaretçi geleceğini tahmin ediyorum." dedi.

Bayram, camiyi ibadete açtıklarını ve kısa süre içerisinde imam da görevlendirileceğini, vatandaşların buraya gelerek ibadetlerini yapabildiğini sözlerine ekledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.