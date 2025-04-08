İstanbul'da bu hafta birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 11 Nisan'da "Tamamla Bizi Ey Aşk", 13 Nisan'da "Aydınlıkevler" tiyatro gösterisi, 10 ve 12 Nisan'da "Carmen" opera gösterisi izleyiciyle buluşacak.

"Mukadderat" filmi de bugün, 12 ve 13 Nisan'da AKM'de gösterilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Profesyonel", "Sonbahara Son Güller", "Bir Gün Eksik Bir Gün Fazla", "Frankenstein", "Bir Ruhun Hikayesi", "Kontrabas" ve "Yalancı" oyunları seyirci karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda 9-12 Nisan arasında Ümraniye Sahnesi'nde "Tartuffe", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Gök Kubbe", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Savaş ve Barış", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise "Ben Medea Değilim" oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'de bugün "İnsanlar Mekanlar Nesneler", "Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım", "Hayalperest", yarın "Cimri", 13 Nisan'da ise "Otelde" ve "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

- Konserler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) yarın Quatuor Danel ve Emre Elivar aynı sahneyi paylaşacak, 10 Nisan'da, "CRR Türk Müziği Topluluğu", 12 Nisan'da "The Swingles: Live" konserleri gerçekleşecek.

AKM'de bugün "Neva'nın Sırrı", yarın "Şedaraban Faslı ve Solo Şarkılar", 10 Nisan'da, "TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Konseri", 11 Nisan'da "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri", 12 Nisan'da "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Chansons D'amour" ve "Yeni Türkü", 13 Nisan'da ise "AKM Pazar Resitalleri Ravel 150 Yaşında!" konseri müzikseverlerle buluşacak.

Alman rock grubu "Dirkschneider", 11 Nisan'da IF Performance Hall'de konser verecek.

Hayko Cepkin, 11 Nisan'da Holly Stone Beyoğlu Fitaş Sahnesi'nde, 12 Nisan'da ise Dorock XL by Holly Stone'da sahne alacak.

Günay Restaurant İstanbul'da 11 Nisan'da Sıla hayranlarıyla buluşacak.

Belçikalı müzik grubu "Hooverphonic" 12 Nisan'da Zorlu PSM'de konser verecek.

Ünlü piyanist Fazıl Say Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde, Hande Yener Jolly Joker Atakent Tema'da, Yalın, "Bir Büyülü Gece" konseriyle Volkswagen Arena'da 12 Nisan'da sahne alacak.

- Sergiler

Prof. Dr. Münevver Üçer'in lalenin başrolde olduğu "Gelenek Gelecektir" adlı kişisel sergisi, 12-30 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

"Haneden Dökülenler" adlı karma sergi, Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda 18 Nisan'a kadar görülebilecek.

Ressam Mustafa İsmet Aydın'ın "Özgürce" isimli ilk kişisel sergisi, Nişantaşı'ndaki The Best Art Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca düzenlenen, Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan 2. Abdülhamit'e Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan ve vakfettikleri Kur'an-ı Kerim'lerden oluşan "Sultanların Mushafları" sergisi Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebiliyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi 4 Mayıs'a kadar AKM Müzik Platformu'nda görülebilecek.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek kavramlarına odaklandığı "Kayıp Alfabe" sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de görülebilecek.

Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisini, 13 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşturacak.

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