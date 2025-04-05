"Uluslararası Yalova Kağıt Günleri"

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, kağıt alanına dair ulusal ve uluslararası sanatçılar bir araya gelecek.

Etkinlikte, kağıt sanatçılarının eserlerinin izlenime sunulacağı stantlar, sergiler ve atölye çalışmaları yer alacak, ayrıca kağıda ilişkin paneller, söyleşiler ve konferanslar düzenlenecek.

Yalova Valiliği ile Belediyesinin destek verdiği etkinliğin, gelecekte "Uluslararası Yalova Kağıt Festivali"ne dönüştürülmesi amaçlanıyor.

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Osmanlı döneminde kağıt ilk kez 1745 yılında İbrahim Müteferrika tarafından kurulan Yalova Kağıthanesi'nde üretildi. Müteferrika, ürettiği ilk kağıdı 7 Nisan 1745'te 1. Mahmut'a sundu.