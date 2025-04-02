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İshak Paşa Sarayı bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Yayınlanma Tarihi: Nisan 02, 2025 12:11 Güncelleme Tarihi: Nisan 02, 2025 12:16

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İlçenin güneyinde tepelik alanda bulunan, doğu ile güney tarafı sarp dağlarla çevrili olan tarihi yapı, yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor.

Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı'nın yerleşkesinde, cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan tarihi yapı, Osmanlı ve Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyor.

- Tarihi saray en yoğun günlerinden birini yaşıyor

Görkemli mimarı yapısıyla dikkati çeken tarihi yapı, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Yurdun farklı illerinden gelen ziyaretçiler, sarayın yanı sıra İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni görme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Şilan Okan, AA muhabirine, bayram tatilini fırsat bilerek bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeye geldiklerini söyledi.

Ağrı Dağı'nı görmenin heyecan verici olduğunu ifade eden Okan, "Müzik öğretmeniyim. Bölgeye yeni yeni bahar geliyor ve hava çok güzel. İshak Paşa Sarayı, ihtişamıyla her zamanki gibi güzel duruyor. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. Gezi turuyla geldik. Ağrı Dağı'nı ilk defa gördüm. Sarayda çok yoğunluk var. Coğrafyamızın güzellikleri saymakla bitmez." diye konuştu.

Ebru Tekev ise yerleşkede ve çevrede güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Kamerunlu Ivan Taga, Bitlis'te öğretmenlik yaptığını belirterek, "İshak Paşa Sarayı çok büyük ve güzel bir yer. Manzara mükemmel. Bizim ülkede kar yok, burada var, alışıyoruz. 2 yıldır Türkiye'deyim. Burayı seviyorum." dedi.

Trabzonlu Yunus Emre Açıl ise bölgenin tarihi ve kültürel açıdan zengin olduğuna işaret ederek, "Tarihi mekanın manzarası çok güzel. Sarayın bu tepelik alana yapılması bana çok ilham verici geliyor. Ağrı Dağı'nın manzarası da Van'dan gelirken yolda daha güzel gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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