Minik çocuklar, "Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum" etkinliğinde bir araya geldi

Her ramazanda düzenlenen etkinlik, Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖYEMER) Müdür Yardımcısı Elif Konar Özkan ve eğitmen Ümit Yaşar Özkan moderatörlüğünde, masallar ve geleneksel oyunlarla yapıldı.

4-8 yaşındaki çocukları, masallar ve geleneksel oyunlarla dolu özel bir dünyaya davet eden etkinlikte, eğlenceli ve öğretici yaklaşımla çocuklara oruç kavramı anlatıldı.

ÖYEMER Müdür Yardımcısı Elif Konar Özkan, AA muhabirine, masallarla tekne orucu etkinliğinin pek çok mekanda yapılmaya başlandığını belirterek, çocukların oruçla bağını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Özkan, tekne orucunda çocuklara oruç saatlerini daha çocuksu ve zamanın nasıl geçtiğini fark ettirmeden sunmanın esas olduğunu aktararak, "Gelenekte de tekne orucu tutulduğunda çocuklara oyun oynatma, bilmece sorma, tekerleme, masal ve hikaye anlatma gibi etkinlikler yapılırdı. Biz de burada bu formu güncelleyerek yaşatmaya çalışıyoruz. Rami Kütüphanesi son birkaç senedir masallarla birlikte tekne orucu etkinlikleri düzenliyor ve bu etkinliklere katılımlar da gayet güzel. Biz geçen sene de buradaydık ve salonumuz şimdiki gibi doluydu." dedi.

Etkinliğe farklı yaş gruplarından çocukların katıldığını ifade eden Özkan şunları kaydetti:

"Minik yavrularımız buraya hevesle oruç tutarak geliyor ve öğle ezanı ile oruçlarını açıyor. Biz bu süreçte onlarla hem tanışıyor hem de oyunlar oynuyoruz. Masallar, bilmeceler, tekerlemelerle zenginleştirdiğimiz bir içerikle yavrularımızla arkadaşlık kuruyoruz. İnanıyoruz ki bu etkinlik onların hatıralarında güzel bir ramazan tadı bırakmış olacak."

- "Çocuklarımızın yaşadığı coşkunun benzerini anne, babalarda görüyoruz"

Ümit Yaşar Özkan ise anne babaların iftar etkinliğiyle ilgili büyük bir heyecan duyduğunu söyleyerek, "Gerçekten onların heyecanlarına şahitlik ediyoruz. Bu, onlar için de bir yenilik anlamına geliyor. Kendi çocuklarının böylesi bir sabır sınavını seçmiş olmaları anne babalar için ayrı bir anlama sahip. Tekne orucu etkinliğinin en önemli boyutlarından biri, çocukların bir araya gelerek birlikte iftar etmeleri. Bu durum, güzel etkinliğimizi şenlikli ve keyifli bir hale getiriyor. Anne babalarda da çocuklarımızın yaşadığı bu coşkunun bir benzeri görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların bir araya gelerek yaptıkları iftarın, yetişkinlerin yaptığı iftarın küçük bir provası olduğunu vurgulayan Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu provayı, bizim iftarımızın oyunlu bir versiyonu olarak düşünebiliriz. Biz yetişkinler olarak bir araya geliyor, iftar ediyor ve bu şekilde iftar yapmanın ayrı bir lezzet olduğunu biliyoruz. Çocuklara da oyunlu bir taklitle bunu yaşatıyoruz. Onları, büyüyünce yaşayacakları toplu iftarların lezzetine hazırlıyoruz. Oruç hem bireysel ama aynı zamanda toplumsal bir ibadet. Bizler bu sofralarda yardımlaşma, dayanışma ve başkasının halinden anlamayı öğrenmiş oluyoruz. Çocuklarımız da tıpkı bizim gibi, bu anlamı bir şekilde anlamış ve öğrenmiş oluyor."

Etkinliğin çocuklarda çok olumlu ve güzel izler bıraktığını anlatan Özkan, "Bu hayırlı etki için de onlara uygun masallar seçmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene 'Süpürgeci Baba' masalını anlatmıştık. Bu sene de 'Obur Dev'i çocuklarımızla paylaşacağız. Masallarımızı gelenekten seçiyoruz. " diye konuştu.

Oyunların oynandığı ve masalların anlatıldığı etkinliğe katılan çocuklar öğlen ezanıyla oruçlarını açtı.

Sabır, paylaşma ve dayanışma gibi ramazanın temel değerlerinin de masallar ve oyunlarla anlatıldığı etkinliğe yoğun katılım oldu.

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