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Anasayfa Kültür Sanat Fatih Camii avlusunda çocuklar için Ramazan Şöleni düzenlendi

Fatih Camii avlusunda çocuklar için Ramazan Şöleni düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: Mart 27, 2025 10:30

Uluslararası Genç Derneği bünyesinde faaliyetler yürüten "Genç Gönüllüler" Ramazan ayının bereketini çocuklarla paylaştı.

Fatih Camii avlusunda çocuklar için Ramazan Şöleni düzenlendi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Fatih Camii avlusunda gerçekleştirilen Ramazan Şöleni'ne katılan çocuklar, camiyle olan bağlarını güçlendirirken çeşitli hediye ve oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç Gönüllüler ekibi görevlilerinden Muhammed Emin Avcı, "Çehrelerde gülümsemeye ve bir çocuğun camii sevgisine vesile olmak bizim için çok büyük bir sevinçti. Bu buluşma bizlere de gönüllülük esasında büyük bir motivasyon kaynağı oldu." değerlendirmesini yaptı.

- Çocuklar sevilen oyunlarla eğlendi

Ramazan ayının huzur ve sevincini minik yüreklerle paylaşmak amacıyla hazırlanan etkinlikler kapsamında ip atlama, mendil kapmaca, yüz boyama ve halat çekme gibi sevilen oyunlar oynandı.

Geleneksel Karagöz-Hacivat gösterimiyle çocuklar Türk kültürünün bu önemli mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Çocuklara mısır, boyama kitapları, balonlar, çikolata ve şeker gibi ikramların yanı sıra şölene özel olarak hazırlanan hediyeler de verildi.

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Uluslararası Genç Derneği Fatih Camii Ramazan Şölen Karagöz Hacivat

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