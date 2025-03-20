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Kazakistan'da Özbekistan'ın geleneksel nakış ve dikiş sanatı tanıtıldı

Yayınlanma Tarihi: Mart 20, 2025 10:10

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Özbekistan’ın zengin nakış ve dikiş sanatı sergide tanıtıldı.

Kazakistan’da Özbekistan’ın geleneksel nakış ve dikiş sanatı tanıtıldı

Özbekistan Kültür ve Sanat Vakfı tarafından "Dikişlerdeki Miras" temalı uluslararası sergi, Kazakistan Milli Müzesi'nde açıldı.

Özbek geleneksel dikiş ve nakış sanatının tanıtıldığı sergide 122 nadir eser yer aldı.

Söz konusu eserler arasında altın işlemeli çapanlar başta olmak üzere el işi nakışlı geleneksel erkek ve kadın kıyafetleri, takkeler, takılar, ayakkabı ve halılar bulunuyor.

Özbekistan Restorasyon ve Kültür Mirası Araştırma Merkezi Müdürü Babur Saemov, gazetecilere, bu serginin daha önce Azerbaycan ve Fransa'da da açıldığını ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Saemov, bu kez sergiyi Kazakistan'da açtıklarını ve böylece iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak istediklerini kaydederek, "Buraya ülkemizin en büyük 5 müzesinde sergilenen nadir eserleri getirdik. Özellikle 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başlarında altın nakış tekniğiyle dikilen çapanları sergiliyoruz. Dünyada eşsiz olan altın nakış sanatı Buhara'da geliştirilmişti." diye konuştu.

Sergi, 1 Haziran'a kadar açık kalacak.

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