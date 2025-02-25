Yeniden tasarlanan asırlık gelinlikler yurt içinde ve dışında sergilenecek
Yayınlanma Tarihi: Şubat 25, 2025 12:39
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde kursiyer ve öğretmenler, Anadolu'nun köklü düğün geleneklerini yansıtan gelinlik ve gelin bohçalarını yeniden tasarlayıp gelecek nesillere aktarıyor.
Türk kültürünü korumak ve gelecek kuşaklara ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren enstitüde, geleneksel düğün kültürünü yaşatmak adına "Düğünümüz Var Projesi" hazırlandı.
Bu kapsamda Anadolu'nun her yöresine ait geleneksel gelinlikler, kendine özgü renk ve motiflerle süslenip ince işçilikle işlenerek tasarlandı.
İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde ayrıca asırlık çeyizler, el emeği parçalar kullanılarak özenle oluşturuldu. Anadolu'nun çeşitli lezzetlerinden oluşan düğün sofraları hazırlandı.
Proje kapsamında hazırlanan ürünlerin mayıs ayından itibaren yurt içinde ve dışında sergilenerek tanıtılması amaçlanıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine, düğünlerin aile kavramının en özel yansımalarından biri olduğunu belirterek, söz konusu projenin önemine değindi.
Çalışmanın "Aile Yılı" kapsamında gerçekleştiğini anlatan Yahşi, şunları kaydetti:
"'Düğünümüz Var' teması, hem köklü kültürel ögeleri hem de ailenin birleşimini en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Gelenekler arasında en dikkat çekenlerden üçü Anadolu gelini, düğün sofraları ve düğün çeyizleridir. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, bu üç bileşenle 2025 Aile Yılı'nın öne çıkarılması ve geleneklerin günümüze yansıtılmasıyla alakalı güzel çalışma yaptı. Bu projede ailenin önemini İzmir'deki bütün öğrencilerimize anlattığımız gibi velilerimiz ve aile kurmak isteyen gençlerimiz için de ufuk açmaya, estetik görsellik sunmaya ve gelenekleri yaşatmaya yönelik bir çalışma yürütüyoruz."
- Anadolu'nun farklı bölgeleri araştırıldı
Enstitü Müdürü Şule Aydın ise çalışma kapsamında Anadolu'nun farklı bölgelerine ait gelinlikleri, gelin çeyizini, düğün sofrasını araştırarak bu çalışmayı oluşturduklarını ve bu koleksiyonu hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtmak istediklerini dile getirdi.
Türkiye'nin 7 bölgesinden 26 farklı gelinlik modeli üzerinde çalıştıklarını ve bunları geleceğe miras bırakmak istediklerini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:
"Düğünün bir diğer önemli parçası da düğün sofraları. Düğün sofraları, tüm aileyi bir araya getiriyor. Biz yine 7 bölgemizin düğün yemeklerini araştırdık ve en çok yapılan düğün yemeklerini derledik. Düğünün diğer önemli parçası da düğün çeyizi, gelin ve damat bohçaları. Bohçalar, Anadolu'nun her bölgesinde nakış motifleriyle işlenmiş ve gerçekten şaheser niteliğinde. Bu özel parçaları yeniden yapıyoruz."
Usta öğreticilerden Gülgün Önbıçak da "Gelin başlıklarımızı tel sarma tekniğiyle çalıştık. Kenarlarını da iğne veya tığ oyasıyla tamamlayacağız. Yaklaşık 1 ay 10 gün gibi bir sürede yaptık." dedi.
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Demet Burçak ise Anadolu'nun yemeklerini detaylıca araştırıp derlediklerini bildirdi.
Başlangıç için de düğünlerde çok yaygın tüketilen etli düğün çorbasını seçtiklerini ifade eden Burçak, ana yemek olarak etli pilav, etli yahni, etli veya tavuklu yapılabilen keşkek ve yaprak sarması, tatlılardan ise baklava, zerde ve irmik helvası ile menüyü oluşturduklarını sözlerine ekledi.
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