Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, konserlerden sergilere geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Eserlerinde göçebelik, Yörük kültürü ve Şamanizm'i ele alan sanatçı Ramazan Can'ın heykel, neon, resim ve yerleştirme gibi farklı tekniklerde üretilmiş eserlerinden oluşan "Home" sergisi, Almanya'nın Hamm şehrinde yer alan Gustav-Lübcke Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Lübnanlı sanatçıların ülkede yaşanılan acılar ve toplumsal olaylardan yola çıkarak hazırladığı "Lübnan'dan Yankılar" başlıklı karma sanal sanat galerisi, çevrim içi izleyicilerin beğenisine sunuluyor. "Yankılar, sanat ve politika" temasını taşıyan sergi, 3D olarak "www.artsandpolitics.me" adresinden 31 Aralık'a kadar görülebilecek.

Amatör sanatçıların eserlerinin sergilendiği "Outsider Art Fair" 27 Şubat'ta ABD'nin New York, "Art3f" uluslararası çağdaş sanat fuarı ise 28 Şubat'ta Fransa'nın Strazburg şehrinde başlayacak.

- Film Festivalleri

Navarra Hükümeti Kültür Departmanı tarafından desteklenen "Punto de Vista Film Festivali", İspanya'nın Pamplona kentinde bugün başlıyor. Festivalde yenilikçi ve çığır açıcı belgesel filmlerin izleyiciye sunulması hedefleniyor.

MUBI'nin desteklediği, Allison Gardner'in direktörlüğünü üstlendiği "Glasgow Film Festivali", İskoçya'nın Glasgow şehrinde 26 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Belgesel filmlerin gösterileceği True/False Film Festivali, ABD'nin Missouri kentinde 27 Şubat'ta kapılarını açacak.

- Konserler ve gösteriler

ABD'li şarkıcı Cyndi Lauper 25 Şubat'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de ve 26 Şubat'ta Düsseldorf'ta, 28 Şubat'ta ise Fransa'nın başkenti Paris'te konser verecek.

Rock müzik grubu Pantera, yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da sahne alacak.

ABD'li şarkıcı Gracie Abrams, bugün İsviçre'nin Dübendorf ve yarın İtalya'nın Milano kentinde, 27 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, 28 Şubat'ta ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de hayranlarıyla buluşacak.

Yine ABD'li söz yazarı ve yapımcı Lenny Kravitz, bugün Fransa'nın Saint-Herblain şehrinde, 28 Şubat'ta da İngiltere'nin başkenti Londra'da performans sergileyecek.

Talent Show Agency tarafından düzenlenen "Hicaz" grubunun solo konseri, 27 Şubat'ta Azerbaycan Şehriyar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konserde Eyyub Yagubov, Nazakat Teymurova, Teyyub Aslanov ve Vagif Asadov dinleyicilerle bir araya gelecek.

Charles Perrault'un zamansız öyküsü "La Belle au bois dormant"tan uyarlanan "Uyuyan Güzel Balesi", bugün, yarın, 26 ve 27 Şubat'ta Mısır'da Kahire Opera Binası'nda sahnelenecek. Gösteride Kahire Opera Bale Topluluğuna Ahmed Farag şefliğindeki Kahire Opera Orkestrası eşlik edecek.

Çağdaş klasik müziğin önde gelen isimlerinden Max Richter, 20. yılını kutlayan "The Blue Notebooks" albümünden parçalarla Dubai Operası'nda müzikseverlerle buluşacak.

Ritim ve blues müzik türünün önde gelen yeni isimlerinden Kehlani, son albümü "Crash"ı tanıtmak adına ilk kez Japonya'ya gidecek. Şarkıcı 26 Şubat'ta Pacifico Yokohama'da, 28 Şubat'ta Namba Patch'de konser verecek.

Endonezyalı ünlü şarkıcı NIKI, yarın ve 26 Şubat'ta Malezya Kuala Lumpur'daki Mega Star Arena'da, 1 Mart'ta ise Filipinler'in başkenti Manila'da The Araneta Coliseum'da sahne alacak.

Müzik yapımcısı Dove Attia'nın yeni gösterisi "Moliere-Le Spectacle Musicale a Paris", 17. yüzyıl dekor ve kostümleriyle sahnede şarkıcılar, şairler, dansçılar ve oyuncularla birlikte yarın, 26, 27 ve 28 Şubat'ta Paris'teki The Dome of Paris'te sanatseverlerin karşısına çıkacak.

- ABD'de vizyona girecek filmler

Yönetmenliğini Alejandro G. Alegre'nin üstlendiği Sergio Rogalto, Micho Camacho ve Daniela Porras'ın rol aldığı "I Heart Willie", 26 Şubat'ta ABD'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Alex Parkinson'un yönettiği, Mitchell LaFortune'nun senaryosunu kaleme aldığı gerilim filmi "Last Breath"; Dito Montiel tarafından yönetilen, Jennifer Coolidge, Gabrielle Union, Pete Davidson, Ed Harris ve Bill Murray'in başrolleri paylaştığı "Riff Raff" 28 Şubat'ta vizyona girecek.

Sonequa Martin-Green, Natalie Morales, Ed Harris, Morgan Freeman, Gloria Reuben ve Utkarsh Ambudkar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı "My Dead Friend Zoe"; Julia Verdin'in yönetmen koltuğunda oturduğu "No Adress"; Bryan Bertino'nun yazıp ve yönettiği korku filmi "Vicious" ve Josh Brener, Tony Cavalero, Melonie Diaz ve Zoe Winters'ın oynadığı "Cold Wallet" filmi de bu hafta izleyiciyle buluşacak filmler arasında bulunuyor.

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