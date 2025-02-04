"Hayat Ağacı" sergisi Zeyrek Akademi'de sanatseverlerle buluştu

Prof. Dr. Nil Sarı, minyatür sanatçısı Gaye Özen ve tezhip sanatçısı Emel Duan'ın öncülüğünde, 29 kişinin katılımıyla hazırlanan sergide, hayat ağacı konulu 52 çalışma izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, Selçuklu dönemi mimari eserlerinde yer alan hayat ağacı örnekleri, Osmanlı döneminin hayat ağacı simgesi olan servi örnekleri, kilimlere işlenen stilize hayat ağacı bezemeleri ve bugüne özgü ağaç tasarımları yer alıyor.

Araştırmacı yazar Müjgan Üçer, sergi kapsamında düzenlenen Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi konferans serisinin ikincisine konuk olarak "Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı" başlıklı bir konuşma yaptı.

Sergi, 16 Şubat'a kadar Zeyrek Akademi'de ziyaret edilebilecek.

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