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CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: Ocak 29, 2025 10:04 Güncelleme Tarihi: Ocak 29, 2025 10:25

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi düzenledi.

CSO Ada Ankara’da Sema Mukabelesi düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, program öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Konya'daki Şeb-i Aruz törenlerinde düzenlenen Sema Mukabelesi'nin, yoğun talep üzerine Ankara'da da gerçekleştirildiğini belirtti.
Ankaralı sanatseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Belviranlı, "Sema Mukabelesi, temelleri bundan yaklaşık 800 yıl önce atılan ve UNESCO nezdinde de insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirasına dahil edilen, son derece köklü ve evrensel bir geleneğin gelişmiş ifadesidir." diye konuştu.
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun, Buhurizade Mustafa Itri'nin "Segah Mevlevi Ayin-i Şerifi" isimli eserini sahnelendiği program, izleyicilerin beğenisini topladı.
Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin ile eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in yanı sıra çeşitli ülkelerin Ankara büyükelçileri de katıldı.

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