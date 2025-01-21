"Sessiz Resim" dergisi 4. sayısında Suriye'ye odaklanıyor

Çocuk kitapları yayıncılığı, resimleme atölyeleri ve illüstrasyon çalışmalarına imza atan Atölye Balık, Sessiz Resim dergisi ile katılımcı çizerlere hem kendilerini geliştirme hem de sanatsal bir üretime katkıda bulunma fırsatı sunuyor.

Sanatla tarihin bir araya geldiği dergide, hikaye anlatımı görsellerle yapılıyor. Her sayfasında farklı bir çizerin eserine yer veren dergi, çizgi roman mantığında, fakat metinsiz görsel bir anlatı oluşturuyor.

Derginin ilk üç sayısında Filistin, dördüncü sayısında ise Suriye teması işlendi. Olumlu veya olumsuz durumlara sanatsal bir perspektifle dikkati çeken dergi, tarihe tanıklık eden olayları görsellerle geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Dijital olarak yayınlanan dergiye online platformlardan ücretsiz olarak erişilebiliyor. Derginin tanıtımları ise Instagram'daki "Kağıttan Hayalim" hesabı üzerinden yapılıyor.

Sessiz Resim dergisinin 4. sayısında çizer olarak Ahmet Demir, Sinemis Toprak, Sevim Yavuz, Beyza Kara, Büşra Baş, Elif Soyak, Zehra Nur Cumhur, Zehra Binark, Halide Sarısoy, Ayşegül Akgün, Yasemin Filiz, Habibe Başbuğa, Burak Balcı, Tuğba Özdemir, Alime Seymen, Sümeyra Dönmez, Esma Tavlı, Zehra Atalar Yiğit, Rüveyda Ekener, Şeyma Yüzer, Hatice Parlar ve Berrin Açıkdeniz yer aldı.

Genel yayın yönetmenliğini Sümeyra Demir'in üstlendiği derginin editörlüğünü Rümeysa Temiz Karaca gerçekleştiriyor.

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