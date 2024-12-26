Yerli ve yabancı roman karakterleri okul koridorlarında hayat buldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri, sevilen roman karakterlerinin kostümlerini giyerek okul koridorlarını renklendirdi.

Karasu Anadolu Lisesi öğrencileri, "Benim Roman Kahramanım Sensin" etkinliğinde yerli ve yabancı yaklaşık 40 roman kahramanına hayat verdi. 70 öğrencinin görev aldığı etkinlikte, romanların hikayeleri ve karakterlerinin özellikleri tiyatral şekilde anlatıldı.

Okul Müdürü Ali İhsan Kılınç, gazetecilere, yaklaşık 40 yerli ve yabancı roman karakterinin canlandırıldığı etkinlikte 70 öğrencinin görev aldığını aktardı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Serap Kılınç, bu yıl "Roman Kahramanım Sensin" etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin etkinlik sayesinde sevdiği romanları tahlil etme, romanları farklı açıdan değerlendirme fırsatı bulduğuna değinen Kılınç, "Roman, hangi döneme ait, hangi akımlardan etkilenmiş gibi altyapıları da değerlendirdi. Önemli olan çocuklarımıza kitapları okutmak değil, aynı zamanda onları analiz ettirebilmek." dedi.

Öğrencilerden Haktan Soytürk, hem ruhsal hem de motive anlamında iyi etkinlik yaptıklarını dile getirdi.

Lidya Soytürk de "Roman karakterlerinin canlandırılması, öğrencilerin kendini daha iyi ifade edebilmesi için çok önemli. Öğrencilere roman okumayı kazandırmak için bu tür etkinlikler iyi oluyor." diye konuştu.

Elzem Deniz Dizgel de etkinliğin hem sosyalleşmesini hem de Batı ve Türk edebiyatını öğrenmesini sağladığını söyledi.

Etkinliği, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, ilçe protokolü ve öğrenciler de takip etti.

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