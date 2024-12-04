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Filistin'in 1000 yıllık geçmişe sahip "Nablus sabunu yapımı geleneği" Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.

Yayınlanma Tarihi: Aralık 04, 2024 12:58

Filistin'in 1000 yıllık geçmişe sahip "Nablus sabunu yapımı geleneği" Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.

1000 yıllık Nablus sabunu UNESCO Dünya Miras Listesi’nde

UNESCO'dan yapılan açıklamaya göre, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 19. oturumu 2-7 Aralık'ta Paraguay'ın başkenti Asuncion'da düzenleniyor.

3 Aralık'ta düzenlenen oturumda, Filistin'in 1000 yıllık geçmişe sahip "Nablus sabunu yapım geleneği" UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi.

Filistin'in en meşhur sabunu olan Nablus sabununun yapımında zeytinyağı, sodyum hidroksit (NaOH) ve su kullanılıyor. 1000 yıllık geçmişe sahip olan Filistin'in Nablus sabunu uzun uğraşlar sonucunda elde ediliyor.

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