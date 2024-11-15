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KÜLTÜR SANAT

Adıyaman'da deniz kestanesi fosili bulundu

Adıyaman'da bir öğretmen, bulduğu deniz kestanesi fosilini müze müdürlüğü yetkililerine teslim etti

Adıyaman’da deniz kestanesi fosili bulundu
Yayınlanma Tarihi: 15.11.2024 12:05:59 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:04

Kentteki bir lisede Kimya öğretmeni olarak görev yapan Orhan Pamukçu, Olgunlar köyü kırsalında farklı bir taşa rastladı ve bunu Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Müze müdürlüğü ekipleri, taşın 85 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz kestanesi fosili olduğunu belirledi.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mustafa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşın müze envanterine alınması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu fosil 85 milyon yıllık. Fosili, ilerleyen günlerde müzemizdeki teşhirde ziyaretçilerimizle buluşturacağız." dedi.

Pamukçu ise doğa gezisi sırasında bulduğu fosili görmek isteyenleri müzeye davet etti.

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Etiketler Adıyaman Orhan Pamukçu Adıyaman Müzesi Adıyaman Müze

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