Çanakkale’de şehit ve gazi torunları ahde vefa etkinliğinde bir araya geldi

Çanakkale Savaşları Enstitüsü, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Belediyesi ve Türk Şehitlikleri İmar Vakfı'nın destekleriyle, Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'de çok anlamlı bir gün yaşandığını söyledi.

Çanakkale Destanını yazan kahraman subayların torunları ile bir araya geldiklerini belirten Kaşdemir, "Konuklarımız dün o kahramanlık diyarı topraklarını Çanakkale'de ziyaret ettiler. Tarihi Alanı gezdiler, dedelerinin o büyük işleri başardığı Çanakkale'yi geçilmez yaptığı toprakları gezme, görme, tekrar o ruhu hissetme imkanına sahip oldular. Bugün de tecrübelerini, hissiyatlarını, ailelerinin yaşamış olduğu o büyük tecrübeyi bugün burada öğrencilere anlatacaklar. Çok heyecanlıyız. Ahde vefa başlığı altında çok güzel bir program oldu. Gerek Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımız, gerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemiz doğru ve güzel bir işe imza attı. Biz Çanakkale'deki bütün kahramanlığı da kahramanları da unutturmayacağız." dedi.

Başkan Kaşdemir, bu kutsal toprakların Çanakkale ruhunun doğduğu topraklar olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"O topraklar cumhuriyetimize giden yolun başladığı, milletimizin küllerinden adeta yeniden doğduğu, Türk milletinin kendine geldiği topraklar. İşte onun önde giden kahramanları, o büyük subayların torunları da bugün bizlerle beraber. Hem kendilerine çok teşekkür ediyoruz, hem de bir kez daha onları burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. O büyük insanların, Çanakkale'nin, tüm kahramanların hatıraları ve isimleri sonsuza kadar yaşayacak ve o ruhu vatan, millet, bayrak, vatan ve kutsal değere bağlılık olan Çanakkale ruhuna olan saygıda bu topraklarda her zaman var olacaktır. Çanakkale ruhunu her fırsatta anlatmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."

Çanakkale cephesinde 9 Tümen 27 Alay Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Halis Beyin torunu Serdar Halis Ataksor ise gazi ve şehit torunlarının bir araya geldiği toplantıyı çok anlamlı bulduklarını anlattı.

Ahde vefa etkinliğinin ikinci kez yapıldığını dile getiren Ataksor, "Ben de buraya dedem Halis Beyi, Balkan Harbi'nden Milli Mücadeleye, Çanakkale'deki Milli Mücadeleye uzanan hem Osmanlı dönemini, hem cumhuriyet döneminin bir subayı olan dedemi anlatacağım. Kendisi 25 Nisan sabahı kolundan ağır şekilde yaralanmıştır. Burada yapacağımız toplantıda ben dedemin yaşantısını, hayatını, muharebe alanlarında gösterdiği liyakat, başarı ve kahramanlığı nesillere aktarmak için dedemi temsilen buradayım. Amacım muhtelif sergilerle televizyon programlarına, belgesel danışmanlık danışmanlıklarıyla dedemi yaşatabilmek. Umarım benden sonra bir altın nesil olarak oğlumda devam edecektir." şeklinde konuştu.

11 Tümen 33 Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik beyin torunu Erdal Kabatepe de şehit ve gazi torunları olarak her zaman dedelerini ahde vefa ile andıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu etkinliklerdeki amacımız halkımızın da o savaş günlerinde ki duygulara biraz daha yakın hissetmeleri. Kendilerini ve özellikle de ilgili kurumların ahde vefa konusunda özellikle şehit ve gazilerimize daha özenli davranmaları için mesajlar vermek. Bu arada kendimizi tanıtırken, dedelerimizi tanıtırken bugünkü sorunları da ele alıyoruz ve düşüncelerimizi ortaya koyuyoruz."

Etkinliğe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Doğan Özyiğit ile akademisyenler ve bazı öğrenciler katıldı.