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KÜLTÜR SANAT

"Dip çamuru"ndan üretilen seramik kitaplar, Kocaeli Kitap Fuarı'nda sergileniyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol ve öğrencilerinin İzmit Körfezi'nden çıkarılan "dip çamuru"ndan yaptıkları seramik kitaplar, Kocaeli Kitap Fuarı'nda izlenime sunuluyor.

Dip çamurundan üretilen seramik kitaplar, Kocaeli Kitap Fuarı’nda sergileniyor
Yayınlanma Tarihi: 11.10.2024 14:29:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:22

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti" projesi kapsamında, körfezin doğu yakasından başlanarak dip çamuru temizliği yapılıyor.

Doç. Dr. Nermin Demirkol ile öğrencilerince İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamurundan üretilen seramik kitaplar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 14. Kitap Fuarı'nda KOÜ standında sergileniyor.

Stantta sergilenen eserler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hatice Demir ve Seramik Bölümü lisans öğrencisi Pınar Beşer'in yaptığı seramik kitapların yanı sıra Berfin Arıkan, Dilek Kocakaplan, Meltem Çömlekçioğlu'nun ürettiği vazo, seramik balık gibi çeşitli objeler de yer alıyor.

Doç. Dr. Demirkol, KOÜ öğretim üyeleri olarak Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün öncülüğünde dip çamurundan eserler yaptıklarını belirterek, "Kitap fuarına katkı sağlamak amacıyla öğrencilerimizle seramikten kitap ve diğer objeler yaptık. Böylece İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamurunun atık malzeme değil, aslında kıymetli bir hammadde olduğunu ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

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Etiketler İzmit Körfezi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hatice Demir Pınar Beşer KOÜ çevre Kocaeli Kongre Merkezi Kocaeli Kitap Fuarı

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