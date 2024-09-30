Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Kültür Sanat
  • Perre Antik Kenti'ndeki tokalaşma anıtı ve yazıtı 5 bin ziyaretçiyi ağırladı
KÜLTÜR SANAT

Perre Antik Kenti'ndeki tokalaşma anıtı ve yazıtı 5 bin ziyaretçiyi ağırladı

Restorasyon çalışmalarının ardından Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde sergilenen tokalaşma anıtı ve yazıtını 5 bin kişi ziyaret etti.

Perre Antik Kenti’ndeki tokalaşma anıtı ve yazıtı 5 bin ziyaretçiyi ağırladı
Yayınlanma Tarihi: 30.09.2024 13:33:07 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 13:32

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, eserlerin 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında ilk kez ziyarete açıldığını hatırlattı.

Eserlerin yaklaşık 5 ayda 5 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini aktaran Alkan, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz özellikle bu kabartmaları bizlere soruyorlardı ve görmek istediklerini söylüyorlardı. Yaptığımız istatistikler sonucunda 5 bin kişi bu alanı görmeye geldi. Daha fazla ziyaretçiyi Perre Antik Kenti'ne eserleri görmeye davet ediyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Ali Parlak ise Perre Antik Kenti'ni gezmeye geldiğini ve çok etkilendiğini ifade etti.

- Köylüler bulmuştu

Gerger ilçesine bağlı Onevler köyü Kımıldağı yakınlarında 26 Eylül 2023'te kabartma heykel gören köylüler, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirmiş, inceleme yapan ekipler, bölgenin kült (kutsal alan) alan olduğunu belirlemişti. Ekipler, alanda tokalaşma sahnesinin olduğu kabartma ile yazıtların yer aldığı stelleri bulmuştu. Eserler, bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle askeri helikopterle bulunduğu alandan taşınmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Adıyaman Gerger Adıyaman Müze Perre Antik Kenti Ali Parlak

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN