Çocukları eskiye götüren "Gezici Kütüphaneler"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Samsun'a gönderilen "Gezici Kütüphane", çocukları kitabın yanı sıra unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla da tanıştırıyor.