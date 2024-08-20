Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Yabancı turistler için Kariye Camii yeniden düzenleniyor

Uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs 2024'te camiye dönüştürülerek ibadete açılan Tarihi Kariye Camii'ne yabancı turistler için biletli ziyaretler başladı.

Yabancı turistler için Kariye Camii yeniden düzenleniyor
Yayınlanma Tarihi: 20.08.2024 09:53:21 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan kararla yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kariye Camii, cuma günleri yalnızca ibadete açılıyor. Diğer günlerde ise vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurularak ibadet için gelen misafirler camiye ücretsiz girebiliyor.

Yeni düzenlemeye göre cami haftanın altı günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor ve yabancı uyruklu ziyaretçilerden 20 avro giriş ücreti alınıyor. Cuma günleri ise turistik ziyarete kapalı olan cami, yabancı ziyaretçiler dahil tüm Müslümanların ibadetine açılıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Kariye Camii Tarihi Kariye Camii Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Recep Tayyip Erdoğan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN