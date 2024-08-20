Yabancı turistler için Kariye Camii yeniden düzenleniyor

Uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs 2024'te camiye dönüştürülerek ibadete açılan Tarihi Kariye Camii 'ne yabancı turistler için biletli ziyaretler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan kararla yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kariye Camii, cuma günleri yalnızca ibadete açılıyor. Diğer günlerde ise vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurularak ibadet için gelen misafirler camiye ücretsiz girebiliyor.

Yeni düzenlemeye göre cami haftanın altı günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor ve yabancı uyruklu ziyaretçilerden 20 avro giriş ücreti alınıyor. Cuma günleri ise turistik ziyarete kapalı olan cami, yabancı ziyaretçiler dahil tüm Müslümanların ibadetine açılıyor.