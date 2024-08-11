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KÜLTÜR SANAT

Ordu'da erken Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı

Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda, erken Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği"ne ulaşıldı.

Ordu’da erken Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı
Yayınlanma Tarihi: 11.08.2024 15:24:53 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:24

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ordu Müzesi Müdürlüğümüzün başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser, Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor. Projede çalışan ve kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Milattan sonra 5-6. yüzyıl

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser, Ordu'da açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor.

Aziz Konstantin ve Helena Manastırı Kilisesi'nde açığa çıkarılan in-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim dikkate alındığında, milattan sonra 5 ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendiriliyor.

In-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim bağlamında değerlendirildiğinde, mozaikteki geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

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Etiketler Ordu mehmet nuri ersoy Aziz Konstantin ve Helena Manastırı Kilisesi Seçkin Evcim Aziz Konstantin ve Helana Manastırı Ordu Müzesi Erken Bizans Bizans

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