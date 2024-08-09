Özbekistan'daki Hazreti İmam Külliyesi Orta Çağ mimarisinin izlerini taşıyor

- "Osman Mushafı" olarak bilinen, üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılı Kur'an-ı Kerim'in de muhafaza edildiği külliye, turistlerin gözde uğrak noktalarının başında geliyor - Külliyede Orta Çağ'da inşa edilen Barakhan Medresesi, eski Sovyetler Birliği döneminde depo olarak kullanıldı