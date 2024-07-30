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KÜLTÜR SANAT

Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8'incisi Çanakkale'de düzenlenecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kasım ayında Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8'incisine ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Şehri Medeniyet Kültür Projesi’nin 8’incisi Çanakkale’de düzenlenecek
Yayınlanma Tarihi: 30.7.2024 09:31:53 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:31

Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 yıl boyunca farklı şehirlerde 7 kez düzenlenen projenin "Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi" adıyla yapılacağını anlattı.

ÇOMÜ'nün ev sahipliğinde 20 Kasım'da yapılacak projenin, üniversitenin lokomotif bazı akademik birimleri tarafından destekleneceğini anlatan Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Devlet Konservatuvarımız, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz ile Güzel Sanatlar Fakültemizin öncülüğünde 20 Kasım'da projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kültürel sergiler, kültür defileleri, konserler ve müzik etkinlikleri, sempozyum ve bilimsel konferansların yansıra özellikle geleneksel sanat atölyeleri, geleneksel Çanakkale yemek festivalleri, tarih ve kültür gezileri ile birlikte uluslararası katılımlı etkinlikler düzenleyeceğiz ve akademik bir bakış açısıyla ama şehre ve bölgeye, özellikle bölgeye ve ülkeye dokunan bir kültür etkinlikleri olacak."

Erenoğlu, bu etkinliklerin Çanakkale için özellikle kültürel zenginliklerinin ön plana çıkması, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılarak yerel kültürel mirası koruyarak yeni nesillere aktarmak adına önemli katkılar sağlayacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi Yapımcısı Elif Tayhan da projenin, başta İstanbul olmak üzere toplam 7 ilde hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu hatırlattı.

Projenin amacının Çanakkale kültürel mirasını ve köklü geçmişini geçmişten geleceğe ışık tutarak yeni nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Tayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'mizin tarihini, kültürünü, kültürel mirasını tanıtma ve dediğim gibi ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak için çok önemli bir proje Şehrin Medeniyet Kültür Projesi. Ben de bir Çanakkaleli olarak projeyi burada gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum. Bir nebze olsun şehrimizin tanıtılmasına katkımız olursa ne mutlu bize."

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