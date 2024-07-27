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KÜLTÜR SANAT

Yozgat'ta "23. Uluslararası Sürmeli Şenlikleri" başladı

Yozgat'ta bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Sürmeli Şenlikleri" başladı.

Yozgat’ta 23. Uluslararası Sürmeli Şenlikleri başladı
Yayınlanma Tarihi: 28.7.2024 02:00:50 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:36

Şenliğin açılışı dolayısıyla Otogar önünde bir araya gelen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Yozgat Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.

Konserin ardından konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kentin sosyal hayatına bir nebze de olsun katkı sunmak istediklerini belirterek, 4 gün boyunca çok değerli sanatçıları ağırlayacaklarını söyledi.

Mehteran takımını yeniden kurduklarını, Yozgat'ın kent orkestrasını, Türk halkı müziği, Türk sanat müziği topluluklarını faaliyete geçireceklerini belirten Arslan, "Yozgat bir kültür ve sanat şehri olacak. İnsanlarımız kültürle, sanatla buluşmaya devam edecek. Bu faaliyetler bizim başka işlerimizi yapmamıza engel değil." dedi.

Konuşmanın ardından Ankara Kent Orkestrası ve sanatçı Elmas İler konser verdi.

Etkinlikte havai fişek gösterisi de yapıldı.

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Etiketler Cumhuriyet Meydanı türk sanat müziği Ankara Kent Orkestrası Türk halkı müziği Yozgat Yozgat Belediyesi Mehteran Takımı

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