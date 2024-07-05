"Balıkesir Aromaterapi Festivali" lavanta hasadıyla başladı

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) gerçekleştirilen festivalin açılışında konuklara müzik dinletisi sunuldu, ıtırlı dondurma ikram edildi.

Festivale katılanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ile lavanta hasadı yaptı.

Akın, hasat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "tarih, şifa, kültür" temasıyla hazırlanan festivalin 4 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Balıkesir'in her yerinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Akın, kendilerine göre dünyanın en güzel yerinin Balıkesir olduğunu kaydetti.

Akın, festivali körfez belediyeleriyle birlikte yaptıklarının dile getirerek, şöyle konuştu:

"Amacımız bu aromatik bitkilerin merkezi, cenneti Balıkesir'i tanıtmak. Bu güzellikleri, bu işle uğraşan buna emek veren vatandaşlarımızın da satış olanaklarını ortaya koymak. Festival, 4 gün boyunca sürecek. Bu süreçte organizasyonlar, konserler, söyleşiler olacak. Ayrıca 200'ün üzerinde stant kuruyoruz. Bu stantlarda da aromatik bitkilerden oluşan ürünlerin satışı, tanıtımı ve yaptığımız çalışmaları Türkiye'ye göstereceğiz."

Ertaş da birlik ve beraberlik içindeki organizasyonların ülkenin menfaatleri doğrultusunda daha başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Deveciler de Balıkesir'in Türkiye'de çiftçi eğitim merkezi olan nadir büyükşehirlerden olduğunu belirterek, "Türkiye'de tek aromaterapi festivali yapan büyükşehir biziz." diye konuştu.

Bağcı da festivalin kolektif bir çalışmayla gerçekleştiğini vurguladı.

Festivale katılanlardan Makbule Kornur ise bu tür organizasyonları desteklediklerini belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Lavantaları topladık, gül hatmileri gördük, diğer bitkilerle ilgilendik. Bu konuda çok bilgilendik ve 4 gün boyunca burada olacağız. Çok güzel konuşmacılar var." dedi.

BAÇEM ve Ören Mahallesi'nde organize edilen festivalde, 80'in üzerinde atölye çalışması, seminer ve söyleşi düzenlenecek.