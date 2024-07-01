İstanbul’da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul 'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, Serdar Biliş'in yönettiği, Demet Akbağ, Salih Bademci ve Burak Dakak'ın rol aldığı "Aydınlıkevler" oyunu bugün akşam 21.00'de Maximum Uniq Hall'da sahnelenecek.

Hakan Emre Ünal'ın yazıp yönettiği ve Nezaket Erden'in oynadığı tek kişilik "Sevgili Arsız Ölüm Dirmit" oyunu, 6 Temmuz'da Moda Sahnesi Büyük Salon'da izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yarın 19.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Japonya'nın geleneksel tiyatrosu Noh'u konuk edecek.

- Konserler

Eklektik Kelt müziğiyle dikkati çeken Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, yarın 21.00'de Harbiye Açıkhava'da sahne alacak.

Sanatçılar Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 4 Temmuz'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR), Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarı sanatseverler için yorumlayacak.

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Erol Evgin, 4 Temmuz'da 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava'da İstanbullularla buluşacak.

Psikedelik soul türünün önemli gruplarından Black Pumas, "PSM Loves Summer by %100 Müzik" kapsamında yarın Zorlu PSM'de sahne alacak.

Türk heavy metalinin öncü gruplarından Pentagram'ın senfoni orkestrasıyla birlikte sahne alacağı "An Epic Symphony & Pentagram" konseri 5 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da gerçekleşecek.

Dünyanın önde gelen gitar virtüözlerinden İsveçli Yngwie Malmsteen 6 Temmuz'da, Rus piyanist Evgeny Grinko ise 3 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Şarkıcı, söz yazarı ve dansçı Zeynep Bastık, bugün 21.00'de Atlantis Yapım organizasyonu ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

- Sergiler

Azerbaycan Cumhuriyetinin 105. yılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan Zafer Müjdesi sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 5 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Sanatçı Hülya Yazıcı'nın küratörlüğünde Bağımsız Sanat Vakfında açılan "Küçük İşler/Büyük İşler" karma sergisi, 10 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivleri iş birliğiyle Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında açılan "Belge ve Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Makedonya" sergisi de sanatseverlerin ziyaretini bekliyor.