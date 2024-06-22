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KÜLTÜR SANAT

Yabancı arkeologlar Aydın'daki Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti

Farklı ülkelerden arkeologlar, Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde incelemede bulundu.

Yabancı arkeologlar Aydın’daki Magnesia Antik Kenti’ni ziyaret etti
Yayınlanma Tarihi: 22.6.2024 16:32:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 16:32

ABD Emory Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nce yürütülen proje kapsamında, Geç Klasik ve Hellenistik dönemlerde Kuzey Yunanistan, Makedonya ve Trakya bölgeleri arasındaki mimari etkileşimleri araştıran bir grup akademisyen, antik kente geldi.

Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir, yabancı misafirlere antik kenti gezdirdi, kazılar hakkında bilgi verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Kökdemir, gelen misafirlerin, kendi ülkeleri ya da farklı ülkelerde devam eden kazıların başkanları ve ekip üyeleri olduğunu söyledi.

Kökdemir, kendisinin de içinde bulunduğu, 5 yıldır devam eden projenin son ayağının Magnesia olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Makedonya gibi birçok yere gittik. Bu sene de grup, Türkiye gezisini tamamlıyor. Tabii ki Magnesia da bu noktada milattan önce 4. yüzyıl için çok önemli. Magnesia'yı anlatıyoruz, gezdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Emory Üniversitesinden Prof. Dr. Bonna Wescoat ise Anadolu'nun en önemli antik şehirlerinden ve tapınım merkezlerinden Magnesia'da bulunmanın çok güzel olduğunu kaydetti.

Magnesia'ya gelmeyi çok arzuladığını anlatan Wescoat, "Bugün bunu gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum. Buradaki çalışmaları görmek, neler yapıldığını yakından izlemek bir arkeolog olarak benim için çok önemli." dedi.

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Etiketler Magnesia Aydın Makedonya Yunanistan Germencik Trakya Romanya Bulgaristan Türkiye Bonna Wes Emory Üniversitesinde Anadolu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Emory Üniversitesi Görkem Kökdemir

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