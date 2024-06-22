Rize'de "28. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" başladı

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nın Galerdüzü mevkisinde organize edilen festivalde, "mini boy", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

Hareketli anlara sahne olan etkinlikte 30 boğa güreşti. Hayvan sahiplerinin de heyecanlı anlar yaşadığı festivalde, bazı boğaların güreşmeden arenayı terk ettiği görüldü.

Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, festival sayesinde geleneklerin gelecek nesillere aktarıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Ömer Altun ise festivalin 2 gün süreceğini belirterek, "Burada sadece boğaların güreştirilmesi değil, aynı zamanda geçmişten aldığımız bir kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Çamlıhemşin ilçemiz, doğası, kültürü, yaylası ve manzarasıyla ayrı bir güzellik. Bunu da bu tür festivallerle süslüyoruz." dedi.

Kaymakamlıkla bu yıl ortaklaşa sosyal sorumluluk projesi geliştirdiklerini dile getiren Altun, şöyle konuştu:

"Misafirlerimize, bölge hakkında bilgilendirici broşür ve çöp poşeti veriyoruz. Bölgemizden ayrılırken çöplerini Ayder Yaylası ve Zil Kale kapısında belirlenen alana bıraktıklarında da yöresel hediyeler veriyoruz. Buna vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Güzel doğamızı korumamız lazım. Bu projeyle hem çevremizi koruyoruz hem de gelen misafirlerimizi memnun etmiş oluyoruz."