Kültepe’de yeni kazı sezonu başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sezonun ilk çalışması, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükkılıç, alanda kazma ve fırçayla kazı çalışması da yaptı.

Tarihi mirasa sahip çıkma yönünde irade göstereceklerini belirten Büyükkılıç, "Kültür Bakanlığımızla değişik kazılarla ilgili işbirliğimiz devam ediyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi UNESCO'nun listesine girmiş olan Kültepe. Bu bölgede hocamızın da vurguladığı gibi 75 yıldır yapılan çalışmalar devam ediyor. Ticaretin, ekonominin, sosyal içerikli çalışmaların, yasalarının yazıldığı dönemleri, insanlık tarihine kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise Büyükşehir Belediyesi sayesinde çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Çalışmaların, Yakın Doğu ve Orta Doğu'nun tarihine ışık tutan nitelikte olduğunu vurgulayan Kulakoğlu, "Bu yılki hedefimiz, günümüzden 5 bin yıl öncesine tarihlenen saray yapıları. Onları araştırmayı ve daha erken tabakalara da gitmeyi planlıyoruz. Yani Kültepe'nin ve Kayseri'nin tarihini daha erkene çekmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.