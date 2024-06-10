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KÜLTÜR SANAT

Kültepe'de yeni kazı sezonu başladı

Anadolu'da ilk yazılı belgelerin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde yeni kazı sezonu başladı.

Kültepe’de yeni kazı sezonu başladı
Yayınlanma Tarihi: 10.6.2024 14:47:48 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 14:47

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sezonun ilk çalışması, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükkılıç, alanda kazma ve fırçayla kazı çalışması da yaptı.

Tarihi mirasa sahip çıkma yönünde irade göstereceklerini belirten Büyükkılıç, "Kültür Bakanlığımızla değişik kazılarla ilgili işbirliğimiz devam ediyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi UNESCO'nun listesine girmiş olan Kültepe. Bu bölgede hocamızın da vurguladığı gibi 75 yıldır yapılan çalışmalar devam ediyor. Ticaretin, ekonominin, sosyal içerikli çalışmaların, yasalarının yazıldığı dönemleri, insanlık tarihine kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise Büyükşehir Belediyesi sayesinde çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Çalışmaların, Yakın Doğu ve Orta Doğu'nun tarihine ışık tutan nitelikte olduğunu vurgulayan Kulakoğlu, "Bu yılki hedefimiz, günümüzden 5 bin yıl öncesine tarihlenen saray yapıları. Onları araştırmayı ve daha erken tabakalara da gitmeyi planlıyoruz. Yani Kültepe'nin ve Kayseri'nin tarihini daha erkene çekmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler Yakın Doğu Orta Doğu Memduh Büyükkılıç Kayseri Kültür Bakanlığımız UNESCO nun Kültepe Kaniş Karum Höyüğü Fikri Kulakoğlu Anadolu Büyükşehir Belediyesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültepe

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