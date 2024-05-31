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KÜLTÜR SANAT

Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi

Konya'da düzenlenen 16'ncı "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" tamamlandı.

Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi
Yayınlanma Tarihi: 31.5.2024 08:17:11 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 08:16

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festivalin son gününde, Kübalı ekibin "Cuba Flamenca" isimli oyunu sahnelendi.

Oyunda, Flamenko dansı ve müziği ile Küba dansı ve müziğinin harmanlandığı, çağdaş bir anlayışla sahnelenen gösteride, enerji ve neşe dolu ritimler seyirciyle buluştu.

Ana Rosa Meneses'in yazıp yönettiği oyun, seyirciler tarafından beğeniyle izlendi.

Festival çerçevesinde, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, Van Devlet Tiyatrosu ekibi "Büyülü Prens" oyununu sahneledi.

Yurt dışında Türkçe tiyatro yapan ülkeleri Konyalı tiyatroseverlerle buluşturan festivale bu yıl, İspanya, Tataristan, Azerbaycan, KKTC, Brezilya, Küba ve İran tiyatro grupları ile 11 yerli grup katıldı.

Festival boyuncu 29 oyun, kentteki 10 sahnede 44 temsil ile sanatseverlerle buluştu.

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