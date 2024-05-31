Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

"Hamlet" oyunu Kayseri'de sahnelendi

Oyunu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da izledi

Hamlet oyunu Kayseri’de sahnelendi
Yayınlanma Tarihi: 31.5.2024 09:35:19 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:35

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun "Hamlet" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

William Shakespeare'in eserlerinden "Hamlet", Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, oyunun tiyatroseverleri ve kendilerini mutlu ettiğini bunun devamının da geleceğini belirtti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise "Mimar Sinan'ın evine gittik, öğrencilerle buluştuk, söyleşi yaptık. Arkasından da Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda Hamlet adlı oyunu izledik. Kayseri'de tiyatro artık tam gaz devam ediyor. Çok güzel oyunlarımız var. Kayseri halkını da devlet tiyatrosuna bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da izledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Devlet Tiyatroları Genel William Shakespeare Tamer Karadağlı TBMM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN